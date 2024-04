A beszélgetés, amely megmentette egy baba életét

Délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és süt ki a nap. Ezzel együtt a csapadékzóna is fokozatosan kelet felé vonul. Legtovább az északkeleti harmad marad felhős, arrafelé még késő délután is lehetnek borult, esős körzetek. Záporok, zivatarok az országban elszórtan alakulhatnak ki. A délnyugati részek kivételével nagy területen kísérhetik erős, viharos lökések a jellemzően nyugati irányú szelet, csak estére mérséklődik a légmozgás. Zivatar környezetében szintén előfordulhatnak viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 19 fok között alakul, a felhősebb északkeleti tájakon lehet ennél pár fokkal hűvösebb is. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint kedden egy hidegfront okozhat sok kellemetlenséget a frontérzékenyek számára.