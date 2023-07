Megszökött egy fiú a miskolci pszichiátriai centrumból

Egy hónapja adták át Miskolcon az új pszichiátriai centrumot, ahol felnőtteket és gyerekeket is ellátnak. Az intézmény a korszerű eszközök mellett emelt biztonságú kórtermeket is ígér, múlt pénteken mégis meg tudott szökni onnan az egyik beteg, egy mindössze 16 éves fiú – számolt be a történtekről az RTL Híradó. A riport szerint a fiatal a mosdó ablakán mászott ki, miután áttörte a válaszfalat.

Állítólag nincs elég dolgozó, ezért nem tudtak figyelni a fiúra. Fotó: Getty Images

Meg sem hallották

Az esetről egy kórházi dolgozó tájékoztatta írásban a Híradót. Egyik üzenetében például azt írta, alig van munkaerő, orvosokból és ápolókból sincs elég. Véleménye szerint emiatt fordulhatott elő, hogy senki sem hallotta meg és senki sem vette észre, hogy az egyik ott kezelt tinédzser szökni készül. A Híradó információi szerint a kamasz fiúra végül órákkal később, a kórháztól 7 kilométerre lévő Szirmán bukkantak rá, aki időközben egy biciklit is ellopott a szökéshez.

Mégis, hogy vigyáznak ott a pszichiátriai beteg gyerekekre?” – vetette fel a kérdést a csatornát névtelenül informáló dolgozó.

Sófi Gyula, a Híradó által megkérdezett igazságügyi gyermekpszichiáter szakértő úgy véli, hogy a szökés már önmagában bizonyítja, hogy a fiatal olyan súlyos mentális állapotban van, amely egyértelműen indokolja az osztályos megfigyelését, kivizsgálását és kezelését.

Kivitelezési problémák is kiderültek

Bár a korábbi tájékoztatás szerint a centrumot speciális szabályoknak megfelelően alakították ki, az RTL úgy tudja, az átadás óta több kivitelezési probléma is kiderült. Le kellett szerelni például a beltéri ajtókat, azok ugyanis befelé nyíltak, és így a betegeknek lehetőségük nyílt eltorlaszolni azokat.

Az esettel kapcsolatban a miskolci kórház főigazgatója Révész János azt írta, hogy nem szökött meg senki, hiszen bár valóban távozott az ifjúsági pszichiátriai osztályról egy 16 év feletti ápolt, ő rövid időn belül önkéntesen vissza is tért. A kivitelezésről pedig úgy nyilatkozott, hogy szerinte minden a megfelelő minőségben készült el, csupán „apró problémák (pl: ajtókitámasztók és zárcserék)” javítása indokolt. Véleménye szerint az intézmény képes garantálni a betegellátás folyamatosságát és biztonságosságát egyaránt.