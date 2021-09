Miért házasodnak a párok 2021-ben?

Négy tévhit a házasságról - ezeknek semmiképpen se dőljünk be!

Mit gondolnak a házasságról a legalább 6 hónapja párkapcsolatban élők, és mi motiválja közülük azokat, akik tervezik, hogy frigyre lépnek? - ezt vették górcső alá abban a kutatásban, amelyet a Pulzus Kutató Intézet készített az OTP Bank megbízásából. A válaszokból kirajzolódott, hogy a boldogító igen kimondásához a többség külső szempontokat vesz figyelembe: a párok az állami támogatások, kedvezmények (62 százalék), a megszületendő gyermek (38 százalék) és a család, barátok elvárása (29 százalék) miatt házasodnak. Akik viszont így vélekedtek, azok döntő többsége (70 százalék) a házasságot egyáltalán nem tervezők köréből került ki.

Minden tizedik pár akar csak házasodni

Ami a kapcsolati státuszt illeti, a megkérdezettek 43 százaléka él párkapcsolatban, harmada egyedülálló és ugyanekkora arányban vannak, akik már összeházasodtak. Országosan nincsenek eltérések, mind a fővárosban, mind a városokban, megyeszékhelyeken hasonlóak az adatok. A pároknak viszont csak 9 százaléka tervezi az esküvőt, közülük is inkább a 30-39 évesek. Akik még nem tervezik, azok közül a legtöbben a 18-29 éves korosztályból kerülnek ki, és akik pedig egyáltalán nem tervezik, ott a 40-50 éves korosztály jár az élen.

A kitöltők közel fele úgy véli, hogy házasság nélkül is lehet boldogan élni. Nagyobb arányban gondolják ezt a férfiak és a fiatalabbak (18-29 évesek), sőt a házasságot már tervezők közel 40 százaléka is ezt vallja. A megkérdezettek negyede - főleg a nők - szerint ez csak egy papír, semmin nem változtat, míg a résztvevők harmada úgy gondolja, hogy a házasság egy példaértékű szövetséget jelképez. A KSH adatai is utóbbi nézetet igazolják: 2020-ban 3 százalékkal emelkedett a házasságkötések száma, ami így több mint kétezerrel múlta felül a 2019. évi értéket. Ennél több házasságot utoljára 1986-ban kötöttek.

A pandémia és az esküvők

A koronavírus-járvány csoportos rendezvényeket korlátozó intézkedéseket hozott. A megkérdezettek több mint fele már a COVID előtt megházasodott, így a vírushelyzet nem befolyásolta az esküvői terveiket (56 százalék). A most házasulandó párok pedig arról számoltak be, hogy minden marad az eredeti elképzelések szerint (15 százalék).

Még mindig a babaváró a legnépszerűbb

A házasság melletti érveknél az anyagi szempontok erős befolyásoló tényezőként vannak jelen, így nem meglepő, hogy az esküvőt tervező párok 7 százaléka számol a Babaváró Kölcsön felvételével, 15 százaléka a CSOK-kal, és szintén 7 százalék mindkettővel. Akik már felvették, azok is inkább a Babaváró Kölcsönt választották (babaváró 12 százalék, CSOK 5 százalék), és a már házasok ugyan kevesebben, de hasonló arányban terveznének a felvétellel.