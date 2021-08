Lehetséges-e az újrakezdés a párkapcsolatokban?

"Az újrakezdésnek nem sok értelme van - legalábbis akkor, ha szó szerint vesszük. Ilyen esetben ugyanis az újrakezdés azt jelentené, hogy megpróbáljuk visszakapni azt, amink volt, és amiről már kiderült, hogy nem működik" - magyarázza dr. Leslie Becker-Phelps pszichológus a webMD-nek írt cikkében. A szakember ugyanakkor leszögezte: ha igazán szeretjük egymást, és szeretnénk pozitív irányba változni, lehet esély arra, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, és begyógyítsuk a sebeket.

Boldog emlékek

Innen tudhatjuk, hogy a párunk nem szeret minket - részletek.

A pszichológus szerint ehhez elengedhetetlen, hogy még mindig őrizzünk az együttléttel kapcsolatos boldog emlékeket a szívünkben. "Emlékeztek, mi tetszett meg a másikban? Fel tudjátok idézni, milyen jól éreztétek magatokat együtt? Ha igen, akkor sikerülhet visszatalálni egymáshoz. Azzal, hogy képesek vagytok előhívni a régi élményeket, olyan pozitív érzéseket generálhattok egymás iránt, amelyek erősítik a köztetek lévő köteléket, növelik a problémák megoldása iránti elszántságot, és reményt adnak egy boldogabb közös jövőre" - így dr. Becker-Phelps.

h i r d e t é s

Vissza lehet találni egymáshoz, de ennek vannak feltételei. Fotó: Getty Images

Tisztelet és őszinteség

Ugyancsak fontos a kölcsönös tisztelet. A pszichológus azt mondja, ha a kapcsolat ezen aspektusa ingatag lábakon áll, muszáj javítani rajta. Segíthet például, ha a szerelmesek sokat beszélgetnek, és újra meg újra támogatásukról, megértésükről biztosítják a másikat. Az őszinteségnek szintén igen nagy szerepe van abban, hogy a párok visszataláljanak egymáshoz. "Ha a párod őszintén, szívből kommunikál, akkor tudhatod, hogy próbál nyitott lenni veled, nem rejteget előled semmit - vagyis, közel akar lenni hozzád. Ha azonban nem vagy meggyőződve az egyenességéről, akkor nem fogsz hinni neki, akármilyen szép dolgokat is mond arról, hogy meg akar változni, és hogy törődik azzal, hogyan érzed magad" - részletezi a pszichológus.

Érzelmi biztonság

Végül, de nem utolsósorban ügyeljünk arra, hogy mindketten azt érezzük: érzelmileg maximális biztonságban vagyunk a másik mellett. Egy egészséges kapcsolatban alapvető, hogy a felek a nehéz időkben is megkapják a számukra szükséges támogatást, bátorítást egymástól. Mindez dr. Becker-Phelps szerint a kölcsönös tiszteletről árulkodik, és arról, hogy mindketten a legjobbat akarják a másiknak. "Az a fontos, hogy akkor is ott legyen melletted, ha fenntartásai vannak a terveiddel kapcsolatban, és akkor is átsegítsen a nehézségeken, amikor hibát követsz el, vagy rossz döntést hozol" - húzza alá a szakember.