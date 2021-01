Így reagál a testünk a szakításra

Szorongás és alvászavarok

A társas kapcsolatok során kialakult érzelmi kötelékek felbomlása szorongást vált ki, amely többek között azt eredményezi, hogy nehezebben alszunk el, illetve az alvásunk nem lesz eléggé pihentető. Kutatások bizonyítják, hogy a szakítás után érzettfájdalomugyanazt a részt aktiválja az agyban, amelyet a kokainfüggőség is stimulál, tehát tulajdonképpen elvonási tüneteink lesznek.

Az alvásra vonatkozó panaszok - döntően inszomniás panaszok - nagyon gyakoriak, különösen idős korban. Hogy milyen panaszokat okozhatnak, és hogyan kezelhetőek, arról bővebben az alábbi cikkünkben olvashat!

Mellkasi fájdalom

Tanulmányok szerint a szakítás képes ugyanolyan idegi válaszokat kiváltani, mint a fizikai fájdalom - például amikor megégetjük magunkat. Mivel a fájdalom agyi reakció, a szívfájdalom ilyenkor nem csak képletes, hanem akár valós fizikai fájdalom is lehet. Egy kapcsolat véget érése különösen rossz hatással lehet a szívbetegekre, akiknek az állapota akár súlyosbodhat is egy ilyen szituációban - megnő a szívritmuszavarok és a szívroham veszélye is.

Bőrproblémák

A szakítás után depressziót érezhetünk, amely sokaknál lehet hatással a személyes higiéniára, amit a bőrünk is megszenvedhet. Emellett ilyenkor olyan hormonális változások mennek végbe a testben, amely pattanásosodáshoz és hajhulláshoz is vezethet.

A szakítás utáni, lelki gondok testi tüneteket is okozhatnak

Izomfájdalom

A szakítással járó depresszió miatt az ilyesmin áteső emberek hajlamosabbak a sérülésekre. A stressz miatt izomgörcsök is jelentkezhetnek, ami miatt a testünk szinte bármelyik részében tapasztalhatunk szokatlan fájdalmat.

Étvágytalanság, hízás

Egy érzelmi kapcsolat megszakadása az étvágyunkra is hatással lehet - van, akinél erős étvágytalanság jelentkezik, van, akinél pedig farkasétvágy. Sokan híznak meg szakítás után, aminek az az oka, hogy a stressz miatt a szervezet inzulinérzékenysége csökkent, a test pedig zsírraktározásba kezd. Hízást okozhat a deprimáltsággal járó álmatlanság is, illetve az, hogy ilyenkor sokan abbahagyják a rendszeres testmozgást, mert nincs kedvük kimozdulni a lakásból. A stressz az emésztőrendszerre is hatással van, ami miatt hasi fájdalmak és hasmenés is jelentkezhet.

Forrás: brightside.me