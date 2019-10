Ettől rettegnek az 50 feletti nők

Csak minden ötödik nő állítja, hogy nem szenved a változókor panaszaitól. A többiek számára kellemetlen tünetekkel járó időszak 48 és 52 éves kor között kezdődik: a szervezetben igen bonyolult folyamatok játszódnak le ilyenkor. Ezek lényege az, hogy a petefészek működése, illetve néhány hormon termelődése fokozatos csökkenni kezd, majd előbb-utóbb leáll.

A leggyakoribb vegetatív panaszok: ezeket az ösztrogén termelésének minimális szintre esése okozza. Ez a női nemi hormon a ciklus szabályozásán kívül a test hőszabályozásában is szerepet játszik. Ilyenkor az erek kitágulnak, hogy elvezessék a feleslegesnek ítélt hőmennyiséget a vérkeringés segítségével. A hőhullámok rövid ideig - másodpercekig, esetleg 1-2 percig - tartanak, megjelenésük rendszertelen. Kipirul az arc, a nyak, a felkar, szaporábbá válik a pulzus, megemelkedik a vérnyomás, esetleg szédülés is jelentkezhet; a hőhullámot aztán verítékezés követheti.

A kialvatlanság fáradtsághoz, koncentrációzavarhoz, teljesítményromláshoz vezet. A rossz közérzet miatt sok nő kevésbé tud megfelelni az addigi feladatainak, s ez bizony az önbizalom csökkenésével, elvesztésével is járhat.A sikeres, aktív, magabiztos hölgyeknél kevésbé gyakori a hangulatingadozás, a depresszió , míg a háziasszonyok jobban ki vannak téve ezeknek a tüneteknek. Egyénileg változik természetesen, ki hogyan éli meg ezt az időszakot: ez attól is függ, hogy pszichésen mennyire fogadja el valaki a testi és lelki változásokat, s mennyire érti meg, hogy életének jó néhány területét át kell alakítania.

A szervezet aktivitása is csökken, így az izmok sorvadhatnak, és zsírszövet rakódik rájuk. Aktív testmozgással a hízás ebben az időszakban is elkerülhető, ráadásul ez az izomzat erősítését és a csonttömeg stabilizálását is segíti. A napi séta, futás, úszás még egyes változókori tünetekre, így az alvás- és hangulati zavarokra is kedvezően hat.Fontos a táplálkozási szokások átalakítása is. Olyan étrendet kell összeállítani, ami zsírszegény, alacsony szénhidráttartalmú, de fehérjékben, rostokban, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag. Mindenképpen érdemes felvenni az étlapunkra tejtermékeket, halételeket, szárnyasokat és a teljes kiőrlésű gabonaszármazékokat. A zsírszegény tej, kefir, joghurt fontos kalciumforrás, ami a csontritkulás megelőzésében is segíthet.