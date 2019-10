Nem munkakerülés a teaszünet. Itt a magyarázat rá

"Az eredmények igazolták azt, amit eddig is sejtettünk: a teaszünet gyakorlatilag is érzékelhető előnyökkel bír. Javítja a hangulatunkat, ami a munka számos területére kihat, például segíti a problémamegoldást is" - mondta a kutatást végző Suzanne Einother. Az összhatást több tényező kombinációja váltja ki: a tea elkészítésének folyamata, az íz- és illathatás, a teában található koffein és teanin jelenléte legalább annyira fontos, mint az a mozzanat, hogy megszakítjuk a munkát egy más folyamat kedvéért. A kutatás a Food Quality and Preference szaklapban jelent meg.