Kiderült, mi a legfontosabb a dolgozóknak

Mintegy 1000 fő bevonásával készítettek felmérést a november 20-ai Big Office Day szervezői. A kérdésekre a legkülönbözőbb hátterű és méretű cégek hazai munkavállalói válaszoltak - köztük számos közép- és felsővezető is.

Sokan a fizetésük egy részéről is lemondanának az otthoni munkavégzésért cserébe. Fotó: iStock

Otthoni munkára és jobb főnökre vágyunk

A megkérdezettek egyharmada a fizetése 5 százalékáról is lemondana heti plusz egy nap otthoni munkavégzésért. A válaszadók 15 százaléka pedig bérének akár 10 százalékát is feláldozná, ha dolgozhatna otthon is. Az alanyok 20 százaléka viszont már eleve nem is menne olyan céghez dolgozni, ahol nincs lehetőség otthoni munkavégzésre.

A jó főnököt is igen fontosnak tartják a munkavállalók. A megkérdezettek 53 százaléka lemondana fizetésének egy részéről, ha cserébe egy kompetensebb felettest kaphatna. A válaszadók tizede akár több mint 15 százalékkal is hajlandó lenne csökkenteni a munkabérét, ha ezen múlna a főnökváltás.

Sokan az irodával sem elégedettek

Az irodai dolgozók 90 százalékának nem jön be a nyitott terű iroda, csak 10 százalékuk gondolja úgy, hogy vannak előnyei. A felmérés szerint elfogadhatóbbnak tartják azt, amikor a dolgozóknak nincs saját fix asztaluk. Ez a válaszadók csaknem egyharmada szerint megszokható, 24 százalékuk pedig hatékony megoldásnak tartja abban az esetben, ha a munkavállalók az otthonról történő munkavégzés miatt nem járnak be mindennap. A kisállatbarát irodák esetében is az ellenzők vannak többségben: 57 százalék gondolja úgy, hogy a kedvenceknek nem az irodában van a helyük.

A válaszadók 90 százalékának az is fontos, hogy a munkahelye környezetbarát megoldásokat alkalmazzon.