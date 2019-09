A dolgozók fele sírt már a munkahelyén

Előfordulhat, hogy valaki a munkaidő alatt érzi úgy, már nem tudja tovább rejtegetni a könnyeit, és elsírja magát a folyosón, a fénymásolónál, a mosdóban vagy akár az irodában. A munkahelyi könnyfakadás jelensége nem is olyan ritka, mint gondolnánk. Egy, a New York Post által idézett felmérés eredménye szerint a munkavállalók 45 százaléka pityeredett már el legalább egyszer a munkahelyén.

A munkavállalók majdnem fele sírt már a munkahelyén. Fotó: iStock

Ezért sírunk munkaidőben

De vajon miért fakadunk sírva az irodában? Az ok sokaknál egyértelmű: elviselhetetlen a főnök, túl sok a munka, rossz az irodai hangulat, vagy egyszerűen csak nehezen viselik a stresszt. Ám egy idei felmérés szerint a válaszadók 19 százalékánál inkább személyes okok, magánéleti gondok és egészségügyi problémák állnak a munkahelyi könnyek hátterében. A pénzügyi igazgatók 44 százaléka szerint egyébként nincs semmi gond azzal, ha valaki pityereg az irodában - egészen addig, amíg a dolog nem válik rendszeressé.

A sírás ezért egészséges

A sírásnak egyébként számos jótékony hatása van - testileg és lelkileg egyaránt. Ahogy már korábban is megírtuk, a sírás fájdalomcsillapító és méregtelenítő hatású, de az önnyugtatásban is segít: már pár perc könnyezés után érezhetjük, hogy kezdünk megnyugodni. Emellett hangulatjavító hatása is lehet, és segíthet helyreállítani az érzelmi egyensúlyt.

A sírásnak már születés pillanatában döntő jelentősége van. A kisbabának ugyanis fel kell sírnia, hogy a tüdeje működni kezdjen, illetve kitisztuljon az orrából és a szájából a felesleges folyadék. Életünk első éveiben pedig szinte kizárólag a sírással kommunikálnak a gyerekek. Azonban gyász esetén is fontos szerepet kapnak a könnyek, segítenek ugyanis afájdalomés a veszteség feldolgozásában.

Egy másik cikkünkben pedig arról írtunk, hogy olykor előfordulhat, hogy valaki látszólag ok nélkül pityeredik el. A könnyek hátterében azonban ilyenkor is számos dolog - például alváshiány stressz, kiégés, a PMS, perimenopauza, menopauza vagy akár B12-vitaminhiány is - állhat.