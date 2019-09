A munkahelyen így lehetünk hatékonyabbak

A dolgozó egészségét és produktivitását is rontja, ha nem hagynak neki napközben némi pihenőidőt.

A témával egy másik, az USA-ban végzett 2016-os kutatás is foglalkozott: eszerint a munkaidőbe iktatott szünetek hatására a dolgozók motiváltabbak lettek, jobban tudtak koncentrálni a feladataikra, és több energiájuk maradt kreatív feladatokra. Ráadásul az egészségükre is jó hatással voltak a pihenők: kevesebben panaszkodtak hátfájdalmak, illetve szem- és fejfájás miatt.

Egy amerikai call centerekben végzett felmérés eredményeiből az derült ki, hogy a rövid, 5-10 perces szünetek pozitívan hatnak a munkavállalók érzelmeire , ez pedig a teljesítményüket is jelentősen javítja. Emellett a pihenők segítik enyhíteni a munkahelyi stresszt is, így a nap végére a dolgozó hangulata és energiaszintje sem zuhan le drasztikusan.

Már Magyarországon is egyre gyakoribb, hogy a nagyobb cégek külön pihenőrészleget alakítanak ki a dolgozóik számára. Ezeken a helyeken tévé, csocsóasztal, kényelmes fotelek és olvasnivalók is rendelkezésre állnak, hogy a dolgozó legalább egy rövid ideig kizökkenjen a munkaórák szürke monotonitásából. Sok dolgozó azonban attól tart, hogy a főnökség rossz szemmel nézi a kisebb pihenőket. Ha valóban így van, rosszul teszi: kutatások szerint mindkét félnek hasznos lehet, ha a munkavállaló néha tart egy kis szünetet.

Kedves Doktornő! Harminc éves fiatalember vagyok és "munka váltás témával"fordulnék önhöz. Az első szakmám szobafestő,a második fodrász(alkalmazott) illetve rendelkezem vagyonőri vizsgával is(érettségi,angol alap nyelvvizsga,jogosítvány). Lényegében 22-23 éves koromtól a második szakmámban dolgozom,de úgy érzem már nem vonz ez a szakma(feszélyezve érzem magam a munkában/munkahelyen),de nehezen merek váltani,mert más területen kevés a tapasztalatom illetve a munkanélküliség esete is visszatart!!Főiskolára nehezen/nem tudok bejutni,mert dolgoznom kell és a magas tandíjat sem tudom fizetni.Néhányan azt tanácsolják inkább vállalkozzak,de nincs ismeretem ebben a témában,és a költségek is magasak.Szeretném az idegen nyelvet tanulni,de ezt főként a munkahely váltással tudom elérni(vagyonőri 24-48 munkarend)illetve egy estleges 2 munkahely lehetősége.Vannak munka lehetőségek,szakmákon belül ill. egyéb területeken szintén,de nem tudom hogyan döntsek?Próbálok anyagi és továbblépés(fejlődés)szerint tervezni,ill. már a külföldi munkákon is gondolkoztam. Sajnos anyagilag nem tudok független lenni,így még a szüleim házában élek,bár önálló "terepen". Jelenleg nincs párkapcsolatom,esetleg ez is okoz belső nyomást?? Szeretem a szüleimet,de talán önállósági/leválási problémákkal állók szemben?! Több velem egy korú ismerősöm már "saját" életet él,esetleg már gyermekük is van.! Nem értem mi lehet a probléma ill. megoldás?!Természetes ez a döntésképtelenség vagy valami lelki/pszichológiai probléma okozza a tanácstalanságot??Vagy több megoldandó probléma van?? Néha egy álom világban érzem magam,mintha ez nem is a valóság lenne?!!Kérem segítsen... Köszönöm

Kedves Kérdező! Levele alapján valóban nem éál olyan életformát, mely az ismeretei és az életkora alpján szükséges lenne. Én nem helyelem azt a gondolatot, hogy a szülőről le kellene válni. Inkább felnőtt-felnőtt relációt kellene kialakítani...