Ezzel a diplomával a legkönnyebb ma elhelyezkedni

Szakmától függetlenül van néhány olyan képesség, amely kiemelten keresett a munkaerőpiacon – mondta Polgár Petra a Telexnek. A Randstad Magyarország egyik toborzási szakembere a kommunikációt emelte ki először. Bármilyen területen, még a mérnökök, IT-sok körében is több munkakörben fontos, hogy a szakember jól érti-e a másik felet, illetve mennyire tudja átadni a mondanivalóját – hangsúlyozta. Hozzátette: ezen kívül az együttműködő képesség és ehhez kapcsolódóan az érzelmi intelligencia is értékes kompetencia, egy jövőbeni vezetői pályához is elengedhetetlen.

Fontos, hogy akarjunk tanulni

A vállalatok több hiányszakmánál képesek engedni a szakmai elvárásaikból, és tréningeket, képzést nyújtanak a felvett kollégák számára. Az interjúkon ezért jellemzően a tanulási képességet és a jelöltben rejlő hosszabb távú potenciált is felmérik. A változásokat jól kezelő, reziliens hozzáállás is fontos kompetencia minden szakterületen. Emellett a folyékony angol nyelvtudás, illetve ideális esetben még egy munkaképes idegen nyelv ismeretét szintén a keresett képességek közé sorolja a szakember.

A diploma legyen műszaki, informatikai vagy pénzügyi

Polgár Petra szerint a jellemzően felsőfokú végzettséget igénylő szakmák közül a legnagyobb kereslet most műszaki területen a villamosmérnöki és gépészmérnöki szakokon végzettek iránt van. Az informatikai területen a szoftverfejlesztéshez kapcsolódó képzéseken, azaz a mérnökinformatikus és programtervező informatikus szakokon végzetteket keresik a legtöbben. A gazdaságtudományok közül a pénzügy és számvitel szakokat emelte ki. Ezek a végzettségek munkaképes angolnyelv-tudással kiegészülve szinte azonnali elhelyezkedést és kiemelt kereseti lehetőséget jelentenek – emelte ki.

