Istent játszott a csecsemős nővér, aki újszülötteket gyilkolt a kórházban

A brit ápolónő, Lucy Letby, akit hét csecsemő megölésével és további 10 baba gyilkossági kísérletével vádolnak, "Istent játszott" a kórházban, ahol dolgozott.

A 33 éves Letby a BBC News szerint "teljesen elszabadult" a Countess of Chester kórházban az újszülött osztályon. A tárgyalásán elhangzott, hogy "olyan sok mindent megúszott, hogy tévesen magabiztos lett abban, hogy nagyjából azt tehet, amit csak akar" - számolt be az ügyről a The Guardian.

Nick Johnson ügyész információi szerint a kórház újszülött osztályán történt gyermekhalálozások statisztikailag hasonlóak voltak a 2015 januárja előtt az Egyesült Királyságban működő többi egységéhez képest. Ez drasztikusan megváltozott a következő 18 hónapban, amikor a kórházban "jelentősen megnőtt a haldokló csecsemők száma.”

A halálesetek és súlyos komplikációk hirtelen megugrásának kivizsgálását követően a kórházi hatóságok felfedezték, hogy a csecsemős nővér jelenléte a közös nevező. És ez a minta folytatódott, amikor Letby-t más műszakba helyezték át.

A csecsemős nővér ártatlannak vallotta magát a gyilkosságok és gyilkossági kísérletek vádjában, amelyek a 2015 júniusa és 2016 júniusa között történt eseményekkel kapcsolatosak.

2016 júniusában állítólag három egymást követő napon Letby hármasikreket ölt meg. Az egyiküknek intravénásan és nazogasztrikus csövön keresztül levegőt fecskendezett be, amitől olyan súlyosan károsodott a baba mája, hogy belehalt.

Az ügyész azt mondta a bíróságnak, hogy Letby "célja, mint mindig, akkor is a gyilkosság volt. Az egyik gyerek esetében mindhárom módszert ötvözte, amelyet az addigi többi áldozatánál is olyan pusztító hatással alkalmazott.

Annak érdekében, hogy megpróbálja eltussolni, amit tett, meghamisította a feljegyzéseket. Ekkorra már teljesen elvesztette az irányítást. A három baba csak a jéghegy csúcsa volt...

Június végén Letby két barátjával a spanyolországi Ibizára utazott, hazatérése után lekapcsolták, jelenleg az ítéletére vár.

