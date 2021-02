Az illóolajok, ha lehet, az elmúlt években még nagyobb népszerűségre tettek szert, főképp, mert mind több egészségügyi előnyüket tárják fel, kezdve attól, hogy enyhíthetik a fej- és torokfájást, egészen addig, hogy használatukkal hamarabb álomba merülhetünk és jobban is alhatunk. De vajon tényleg működnek? Ennek járt utána a baltimore-i központú Johns Hopkins Medicine. A témában készült összefoglalójuk elején leszögezik, a koncentrált növényi olajok valóban jótékony hatásúak lehetnek egészségünkre és közérzetünkre mindaddig, amíg biztonságos módon használjuk azokat.

Az illóolajok számos egészségügyi problémán is segíthetnek. Fotó: Getty Images

Mik az illóolajok?

Ezek alapvetően növényi kivonatok, melyek a növények különböző részeinek (virágok, kéreg, levelek vagy gyümölcsök) lepárlásával vagy préselésével készülnek, üvegcsébe zárva így az illatot biztosító vegyületeket. Egy üveg illóolaj előállításához általában több kilónyi is kellhet az adott növényből. A legtöbb illóolaj azonban a növény életében nemcsak a vonzó illat szerepét tölti be, hanem más funkciókat is ellát.

Mi az aromaterápia?

Az aromaterápia az illóolajok terápiás célú felhasználása, melyet már évszázadokkal ezelőtt is alkalmaztak az emberek. Belégzéskor az illóolajokban található illatmolekulák a szaglóidegektől közvetlenül az agyba jutnak, és elsősorban az agy érzelmi központjára, az amygdalára hatnak.

Ezen kívül az illóolajokat képes bőrünk is beszívni, ezért is használják például a masszázsterapeuták a feszes izmok ellazításához, bedörzsöléssel. De a kozmetikai ipar is előszeretettel használja. Szívesen adnak például levendulaolajat a fürdősókhoz, hogy segítsék a relaxációt.

Mire jó az illóolaj?

Ennek tudományos megítélése vegyes képet mutat, hiszen egyes tanulmányok alátámasztják az egészségre gyakorolt előnyöket, míg más klinikai kutatások nem találnak elegendő bizonyítékot, vagy vegyes eredményekre jutnak. A Johns Hopkins Egyetem egyik munkatársa például úgy találta, bizonyos illóolajok hatékonyabban pusztítják a Lyme-kórért felelős baktériumot, mint az antibiotikumok. Egy biztos, az alábbi területeken már vizsgálták a klinikai kutatások az illóolajok hatását, és találtak pozitív, biztató jeleket, vagy konkrét előnyöket..

stressz- és szorongásoldó hatásúak : több kutatás is bizonyította, hogy a hagyományos terápia kiegészítéseként használva az aromaterápia enyhítheti a depressziót és a szorongást. Ilyen jótékony hatású illat például az édes narancs.

: több kutatás is bizonyította, hogy a hagyományos terápia kiegészítéseként használva az aromaterápia enyhítheti a depressziót és a szorongást. Ilyen jótékony hatású illat például az édes narancs. enyhítik a depressziós tüneteket

csillapítják a hányingert

elűzik vagy enyhítik az álmatlanságot : a levendulaolajról több kutatás is bizonyította, javíthatja az alvásminőséget a többi közt a szívbetegeknél, gyerekeknél és terhes nőknél is.

: a levendulaolajról több kutatás is bizonyította, javíthatja az alvásminőséget a többi közt a szívbetegeknél, gyerekeknél és terhes nőknél is. csökkentik az étvágytalanságot

enyhítik a fejfájást vagy a migrént : a borsmenta- és az eukaliptuszolaj esetében már a 90-es években vizsgálták fejfájáscsillapító hatásukat. Egy friss kutatás pedig azt sugallja, segíthet a migrénes fejfájáson a szezám- és kamillaolaj keveréke, ha pár cseppet bedörzsölünk a halántékunk bőrébe.

: a borsmenta- és az eukaliptuszolaj esetében már a 90-es években vizsgálták fejfájáscsillapító hatásukat. Egy friss kutatás pedig azt sugallja, segíthet a migrénes fejfájáson a szezám- és kamillaolaj keveréke, ha pár cseppet bedörzsölünk a halántékunk bőrébe. csökkentik a gyulladást : a többi közt a rozmaring- és az oregánóolaj esetében is kísérletekkel bizonyították gyulladáscsökkentő hatásukat.

: a többi közt a rozmaring- és az oregánóolaj esetében is kísérletekkel bizonyították gyulladáscsökkentő hatásukat. antimikrobális vagy antibakteriális hatásúak: ilyenek például a borsmenta vagy a teafaolaj, utóbbit ezért is használják előszeretettel pattanásokra, vagy akárlábgombakezelésére.

Ezekre a veszélyekre azért figyeljünk

Allergiás reakciót okozhatnak Szerencsére csak nagyon ritkán fordul elő és csak kevés embernél, hogy allergiás reakciót vált ki esetükben valamely illóolaj. Leginkább azok lehetnek érintettek, akik atópiás dermatitiszben szenvednek, vagy kórelőzményükben már előfordult helyi hatású készítménnyel szembeni érzékenység. A leggyakrabban a következő illóolajok válthatnak ki allergiás reakciót: oregánóolaj, fahéjolaj, jázminolaj, citromfűolaj, kamillaolaj, bergamottolaj. Ha allergiás reakciót tapasztalunk, főképp bőrrel érintkezve kiütést, viszketést, akkor lehetőleg azonnal mossuk le és forduljunk orvoshoz.

Mivel az illóolajok tisztaságára nincs világszinten egységes szabályozás, ezért elfordulhat, hogy az egyik üvegcsében tiszta illóolaj, míg a másikban valamilyen gyengébb anyaggal hígított olaj található. Egy biztos, szájon át csak az arra megfelelő és megbízható tanúsítvánnyal rendelkezőt szabad bevenni, de még azelőtt is érdemes kezelőorvosunkkal konzultálni. A Johns Hopkins Egyetem pedig azt tanácsolja, csak óvatosan használjuk azokat a diffúzorokat, melyek illatosított gőzt termelnek, ha ugyanis olyan térben alkalmazzuk, melyben több ember is megfordul rajtunk kívül, nem biztos, hogy mindenkire egyformán pozitívan hat. Például a borsmentát gyakran ajánlják fejfájásra, de 30 hónapnál fiatalabb gyermekeknél izgatottságot válthat ki, illetve azokra is negatívan hathat, akiknek heves a szívverése.

Így használjuk biztonságosan

Az illóolajok segítségével készíthetünk aromaterápiás kiegészítőket, például nedvszívó anyagokból készült láncokat, karkötőket, kulcstartókat, melyeket egész nap szimatolhatunk.

Hordozóolajokhoz - például olíva-, jojoba- vagy kókuszolajhoz - keverve készíthetünk belőle testoljajat, amit a bőrünkbe masszírozhatunk. Ilyenkor tényleg csak néhány cseppet használjunk, mert nagy koncentrátumban allergiás reakciót okozhatnak az illóolajok. Először mindig csak kis felületen próbáljuk ki!

Készíthetünk a felhasználásukkal úgynevezett aromapálcákat, melyek olyan nedvszívó kis botocskák, amelyek segítenek az illóolajok párologtatásában. Ahogy említettük, diffúzort vagy egyéb párologtatót inkább csak akkor vessünk be, ha csak mi tartózkodunk az adott helyiségben, vagy az oda belépőkre nincs rossz hatással az adott illóolaj.

Amennyiben pedig illóolajat szeretnénk a fürdővizünkhöz adni, érdemes először olyan termékkel próbálkozni, mely klinikailag bevizsgált és könnyen beszerezhető a drogériákban, azaz például levendulaolajos habfürdő vagy fürdősó. Amennyiben bevált, a következő lépcsőfok lehet a fentiek valamelyike, ha pedig még akkor is minden rendben, csak akkor tegyünk - szigorúan csak - pár cseppet a fürdővizünkbe. Ha nem érezzük az illatát, akkor se tegyünk többet, inkább párologtassunk még pluszban, hiszen az intim területeket irritálhatja a túl sok illóolaj, még akkor is, ha orrunk azt üzeni: nem elég.

Melyik illóolaj a legjobb?

Sok tényezőtől függhet, hogy számunkra melyik a legjobb, kezdve a személyes illatpreferenciáinktól az azokhoz kapcsolódó emlékeken át addig, hogy milyen tünet enyhítésére keresünk megoldást. A legnépszerűbbektől az alábbiakat várhatjuk.