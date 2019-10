Legyünk tudatosak!

Egyszerűnek hangzik, de a rohanó hétköznapokban a folyamatos kapkodás közepette nem igazán tudunk egyszerre csak egy dologra koncentrálni. Pedig ez lenne a lényeg: éljük tudatosan az életünket, mindig arra koncentráljunk, amivel éppen foglalkozunk. Meditációs technikák segítségével meg is tanulhatunk úgy bánni az elménkkel, hogy képesek legyünk teljes figyelmünkkel jelen lenni életünk különböző mozzanataiban.

Négy tipp a boldogabb hétköznapokért

Legyünk hálásak az apró dolgokért!

Tanulmányok szerint ha kifejezzük hálánkat a legapróbb dolgokért is, akkor ez szervezetünkre is jó hatással lehet: jobban tudunk aludni tőle, és a depresszió kockázata is kisebb lesz.

Mozogjunk!

Testmozgás hatására adrenalin és stresszcsökkentő boldogsághormon szabadul fel a testünkben. A felszabaduló endorfin pedig úgy hat ránk, mint egy drog. Ellazít, kellemes érzéssel tölt el, sőt tompítja az érzékeket, ezáltal pedig a fájdalmat is csillapítja.

Beszélgessünk sokat párunkkal!

A kommunikáció minden kapcsolatban létfontosságú - különösen igaz ez a párkapcsolatokra. Egy 2015-ös tanulmányukban kutatók úgy találták, hogy sokkal rosszabb minőségű házasságról számoltak be a feleségek, akik úgy érezték, hogy férjeik elnyomják az érzéseiket és gondolataikat, mint akikkel párjuk rendszeresen beszélgetett ezekről.

Forrás: health. com