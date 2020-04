Koronavírus: így segítenek a házikedvencek

Hogyan viselkednek a mentálisan erős emberek a koronavírus-járvány ideje alatt? Részletek itt.

A koronavírus-helyzet miatt nemcsak szeretteink és saját magunk egészsége miatt aggódunk, hanem a jövő bizonytalanságával és a jelenlegi helyzet okozta magánnyal is meg kell küzdenünk. Ez valamivel könnyebben mehet a háziállatot tartóknak: a kis kedvencekkel járó mentális és fizikai előnyök ugyanis ebben a stresszes időszakban még hangsúlyosabbá válhatnak.

A brit PDSA állatvédő szervezet egy felmérése szerint a gazdik 84 százaléka állítja, hogy kedvence pozitív hatást gyakorol mentális egészségére. A szervezet egyik munkatársa, Joanne Wright elmondta, az állatok feltétlen szeretete, barátsága minden eddiginél fontosabbá válhat a jelenlegi kihívásokkal teli, bizonytalan időszakban. "Emellett a házikedvencek meg is nyugtatnak minket a szorongással teli időszakokban, illetve segítenek célt találni és összpontosítani - ez szintén nagyon fontos lehet a sebezhető és magányos embereknek" - tette hozzá.

Lelki támaszt adnak

Egy hasonló hazai kutatásból kiderült, az otthon töltött idő alatt a magyar állattartóknak átlagosan több idejük jut kiskedvenceikre, és sokan kutyájukhoz vagy macskájukhoz fordulnak lelki támaszért. A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben azonban a kisállatok is rendkívüli törődést igényelnek - olvasható a Nestlé közleményében.

A friss felmérés szerint a járvány ideje alatt a válaszadók többsége úgy kezeli háziállatát, mint egy plusz családtagot, aki folyamatos törődést igényel. De jelentős számban vannak azok is, akik már-már pszichológusként tekintenek házikedvencükre, akivel mindent meg lehet "beszélni". Ez azért fontos, mert már több korábbi kutatás is igazolta, hogy a kutyák és macskák jelenléte hosszú távon csökkenti a vérnyomást, a stresszt és a depresszió tüneteit, ezzel együtt pedig növeli a munkahelyi teljesítményt és kreativitást is.

Az állattartás segíthet lelki egészségünk megőrzésében a koronavírus-járvány idején. Fotó: Getty Images

Az Independent által megkérdezett Jen Kaarlo egyéves kutyájával, Céline-nel él. A 35 éves nő úgy fogalmazott, négylábú társa sokat segít neki a karanténnal járó magány legyőzésében. "Az estéket szeretem a legjobban, amikor összebújunk a kanapén. Olyankor vagy a barátaimmal videochatelünk, vagy megnézünk egy olyan filmet, amelytől egy kicsit jobban érezzük magunkat" - mondta, hozzátéve, hogy mindennap ezt a néhány órát várja a legjobban.

Dr. Elena Touroni pszichológus szerint a háziállatoknak igen jelentős szerepük van a jóllétünk elérésében. "Egy olyan ember számára, aki egyedül van, elszigeteltnek érzi magát, egy házikedvenc biztosíthatja a kötődés érzetét, ami nagyon fontos. Emellett segíthet vigaszt találni, amikor szomorúak, letörtek vagyunk" - mutatott rá.

Hogyan hat ez az időszak az állatokra?

Kedvenceink közelsége tehát jót tesz nekünk, de vajon ők hogyan viselik a megváltozott napi rutint és az abból adódó új körülményeket? Dr. Lauren Finka az állatok viselkedését kutatja a Nottingham Trent Egyetemen. Véleménye szerint, bár a kutyák eleinte lubickolhatnak a gazdikkal töltött jóval több közös időben és megnövekedett figyelemben, idővel sok lehet nekik a megszokott rutinjuktól eltérő, fokozott nyüzsgés. A macskáknak pedig különösen, hiszen ők egyébként is jobban igénylik a csendes, magányos időszakokat, amikor kedvükre elvonulhatnak pihenni.

Ha viszont az egész család otthon van, és a gyerekek is egész nap lármáznak, az elég stresszes lehet a háziállatoknak. Gondoskodjunk arról, hogy legyen nekik hová elbújni időnként - saját kis kuckó, cicakosár, üres szoba stb. -, ha egy kis nyugalomra vágynának.

Forrás: independent.co.uk

