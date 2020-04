Koronavírus: az idei húsvét más lesz

A csokinyuszik is maszkot kaptak - olvassa el a részleteket!

A koronavírus-járvány miatt visszaesett a szezonális termékek kiskereskedelmi értékesítése. Így idén több mint tíz százalékkal mérséklődhet a húsvéti üreges csokoládéfigurák forgalma, amely tavaly 5 milliárd forintot tett ki - mondta Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének (MÉSZ) elnöke. Az árak nem sokat változtak tavalyhoz képest, ugyanakkor egy hete akcióznak a kereskedők, mivel jelentős mennyiségek ragadtak benn az üzletekben.

Egészségügyi maszkot tettek Juhász Ferenc szobrára Biatorbágyon. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Megszépítik a rászorulók húsvétját

Azonban nemcsak a vásárlási szokások változtak meg a koronavírus okozta helyzet miatt, hanem a szokásos ünnepi családlátogatásokról is le kell mondanunk. Aki pedig idős hozzátartozóiért aggódik, annak jó hír lehet, hogy sok vidéki önkormányzat a húsvéti ünnepek idejére is biztosít ellátást a rászorulóknak és az egyedül élő időseknek. Győrben, Szekszárdon és Balassagyarmaton például a hosszú hétvégén is több száz idős embert látnak el meleg étellel. Tatabányán pedig a húsvéti hétvégre tekintettel csütörtökön kétnapi, majd szombaton három napra elegendő meleg ételt szállítanak ki ezer 70 év feletti lakosnak.

A lelki segítség is sokat számít

A települések és a segélyszervezetek azonban a koronavírus-járvány miatt a lelki segítségnyújtásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Székesfehérváron például egy hete működik a videotelefonos kapcsolattartás az idősotthonokban. A szolgáltatás jelentősen csökkenti az aggodalmat és oldja a feszültséget, hiszen az idősek és családtagjaik nemcsak hallják, hanem végre láthatják is egymást.

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pedig olyan online szolgáltatást indított, amely a pedagógusokat, a szülőket és a gyerekeket is megszólítja. A megye pedagógusai hat héten keresztül csoportos konzultációkon vehetnek részt, ahol szakemberekkel beszélhetnek problémáikról. A szülők pedig a koronavírus okozta helyzet miatt átalakult családi és szülő-gyermek kapcsolatok kezelésével kapcsolatban kaphatnak útmutatást a pszichológusoktól. Nyíregyházán pedig ingyenes telefonszámon kérhetnek szociális vagy lelki segítséget a rászorulók.

