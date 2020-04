Nagy csapást mér Magyarországra a koronavírus

Az idei év elején még jók voltak a magyar gazdaság kilátásai, a koronavírus-járvány miatt azonban akár 6,3 százalékos visszaesés is lehet, amely nagyobb csökkenést jelent, mint amit a régió más országai tapasztalnak majd - írta a portfolio.hu a JP Morgan Bank friss elemzésére hivatkozva.

Rendőrök járőröznek a budapesti Műegyetem rakparton. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nagyobb lehet a válság, mint gondoltuk

A magyar, a cseh és a lengyel kormány már március közepe óta folyamatosan korlátozza a gazdasági aktivitást a koronavírus megfékezése érdekében. A korlátozások várható elhúzódása, valamint az előzetesen vártnál nagyobb visszaesés miatt a JP Morgan felülvizsgálta, majd módosította is a Kelet-Közép-Európára vonatkozó előrejelzéseit. A bank elemzője most 5-6 százalékos visszaesést jósol a régiónak, szemben a korábbi, 1 százalékos recessziót valószínűsítő forgatókönyvvel.

Az albérletpiacot is elérte a koronavírus-járvány - részletek itt!

Az új elemzésben már számolnak a bevezetett korlátozások fokozatos feloldásával is, ám ezen intézkedések gazdasági hatásai már sokkal egyértelműbben látszanak, mint korábban. Ez alapján a bank szerint a lengyelek 5,2, a csehek 5,5, a magyarok pedig 6,3 százalékos visszaeséssel számolhatnak. "Ez azt jelenti, hogy bár az előző évben a növekedés magasabb volt Magyarországon, mint a fenti országokban, és az idei kilátásaink is jobbak voltak, a koronaválság minket mélyebben érint, mint a fenti két régiós országot" - emelte ki a portfolio.hu. Ez alapján elmondható, hogy a koronavírus nagyobb problémát is okozhat a gazdaságnak, mint korábban vélték.

A korlátozások időtartama dönt

Azt azonban a bank is kiemelte, hogy a 2020-as GDP-re vonatkozó bármely előrejelzés - főként a koronavírus okozta káosz miatt - rendkívül bizonytalan. Az JP Morgan három tényezővel számolt a prognózis készítése során: a nem alapvető tevékenységek leállásának időtartamával, a leállás alatti kibocsátás-csökkenéssel és a költségvetési csomagokkal. Ezek közül a korlátozások időtartama a legmeghatározóbb tényező, ha a gazdaság jövőjéről van szó.

A Harry Potter írónője is elkaphatta a koronavírust - részletek társportálunkon, az nlc.hu-n!