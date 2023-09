Igazolt: jobban megviseli a rendetlenség a nőket

Vannak emberek, akik a legnagyobb felfordulásban is remekül elvannak, míg másokat egy földre ejtett papír zsebkendő, vagy néhány szem morzsa is teljesen kikészít. Nemrég egy kutatás szerzői arra voltak kíváncsiak, hogy ez a nemekre lebontva hogyan alakul. A Personality and Social Psychology Bulletin című szaklapban megjelent tanulmányukból kiderül, hogy különösen a nők mentális egészsége érzékeny a rendetlen lakásra.

Különösen a nők mentális egészsége érzékeny a rendetlen lakásra. Fotó: Getty Images

A kutatás során kiderült, hogy amikor a nők rendetlen, rendezetlen otthonban éltek, nagyobb stresszt éreztek és nagyobb valószínűséggel voltak szomorúak. A szervezetükben is több volt a kortizol nevű stresszhormon. Amikor azonban a nők tiszta és rendezett otthonokban éltek, kevésbé érezték magukat szomorúnak a nap folyamán. Érdekes módon ez a férfiakra nem igazán volt hatással.

Mások azt gondolják, a rendezett otthon nemektől függetlenül sem csak az esztétikáról szól, hanem a mentális jóllét elősegítésében is kulcsszerepet játszik. A rendezettség látványa, megtapasztalása segíthet csökkenteni a stresszt és a szorongást, javíthatja a koncentrációt, illetve biztosíthatja az irányítás és a befejezettség érzését.