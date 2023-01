Ide menekülnek, akik unják a telet

Idén nagyjából minden tizedik válaszadó tervez téli külföldi pihenést. Vannak azonban olyanok is (arányuk 8 százalék), akik korábban rendszeresen utaztak ebben az évszakban, de idén erről le kell mondaniuk – az esetek harmadában azért, mert erre most nincs elég pénzük, illetve ami van, azt másra költik; de a költségek emelkedése és a forint gyengélkedése is sokakat visszatart. Mások viszont (100-ból 6-an) éppen most döntöttek úgy, hogy a korábbi szokásaikkal szakítva ideje elkezdeni a téli utazásokat – derült ki egy ezer 18 és 65 év közötti személy bevonásával, a Groupama Biztosító és az OTP Bank megbízásából készült kutatásból.

Idén télen a magyarok tizede tervez téli külföldi utat, de már nem a síparadicsomok a legnépszerűbb úti célok. Fotó: Getty Images

Menekülés a télből a nyárba

A téli utazók többsége (54 százaléka) azért indul el, hogy felfedezzen magának egy várost, a harmaduk pedig a télből a nyárba vágyik, vagyis olyan országot keres fel, ahol ebben az évszakban melegebb van, mint itthon. A síelés csak a harmadik legnépszerűbb időtöltés. A trend fordulását befolyásolhatja, hogy az enyhe időjárás miatt jóval kevesebb hó hullik idén télen az európai sípályák területein, mint korábban. De még így is minden ötödik válaszadó indul azért külföldre, hogy a havas vagy hóágyúzott lejtőkön pihenje ki magát.

A megkérdezettek csaknem fele autóval, a harmada repülőgéppel utazik, a buszozást 100-ból 25-en, a vonatozást 17-en választják. A legnépszerűbb célországok listáján Ausztria áll az első helyen 32 százalékkal, Szlovákia a második, Lengyelország és Németország pedig azonos eredménnyel a harmadik. A melegebb éghajlatú régiókban Törökország, Egyiptom, Thaiföld és a Kanári-szigetek a legvonzóbbak télen az utazók számára.

Biztosítást kötni, és milyet? Megnéztük, megéri-e.

Egyre fontosabb a biztonság

A felmérésből az is kiderült, hogy válaszadók többsége (több mint 60 százaléka) az elmúlt évek tapasztalatai alapján most fontosabbnak tartja, hogy legyen utasbiztosítása. A szakértők szerint érdemes is minél teljesebb körű védelmet érdemes választani a külföldi utazásokhoz, hiszen egy kisebb baleset vagy betegség is milliós költségekkel járhat egy másik országban.

A válaszok szerint a téli utazók többsége (62 százaléka) mindig biztosítással a zsebében vág neki az útnak, de 13 százalék azoknak az aránya, akik ezt soha nem teszik meg, minden negyedik megkérdezett pedig csak kivételes esetben köt biztosítást. Azok, akik fontosnak tartják a nyugalmat a téli kikapcsolódáskor, elsősorban az egészségüket, a testi épségüket tartják szem előtt: a legtöbben (47 százalék) betegség, illetve csonttörés (39 százalék) esetére igényelnek biztosítási védelmet. A vagyontárgyakat, például az autót vagy a poggyászt a válaszadók harmada biztosítja, a járatkésésekre, törlésekre vonatkozó szolgáltatásokat pedig csupán a negyedük veszi igénybe.

