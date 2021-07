Hasznos tippek túlgondolkodóknak

Amikor az emberek többsége el sem tudja képzelni valamiről, hogy az megtörténhet, biztos van a tömegben 1-2 olyan ember, aki azt mondja magában: "tudtam, hogy ez lesz, épp ezért fel is készültem rá". Ők azok, akik az átlagos emberek szerint "túlagyalják" a dolgokat. Az érintettek azonban úgy érzik, ők csak gondolkodnak a valóban fontos dolgokról, és furcsállják, hogy mások ezt nem teszik.

A túlgondolkodók nagyon jó megfigyelő és elemző képességekkel rendelkeznek. A hallottak és látottak alapján sokszor már azt is tudják, hogy mások mit fognak nagy valószínűséggel mondani vagy tenni. Ezért az is előfordulhat, hogy az ilyen személyiséggel rendelkezők még a konkrét kérdés elhangzása előtt választ adnak. A környezetük számára úgy tűnhet, hogy ezek az emberek mindig egy - vagy akár több - lépéssel előrébb járnak. Pont olyan, mintha gondolatolvasók lennének vagy valamilyen más szuperképességgel rendelkeznének.

Hogyan érezzük jobban magunkat a bőrünkben?

A túlgondolással járó folyamatos mentális készenlét és a számos lehetséges forgatókönyv megtervezése azonban egy idő után igazán kimerítő lehet. Kell tehát néhány trükk, amellyel még a túlgondolkodók is megálljt parancsolhatnak folyton hömpölygő gondolatmeneteiknek. A The Guardian egyik szerzője, a szintén túlgondolkodó Annalisa Barbieri megosztotta saját, jól bevált tippjeit, hogy segíthessen sorstársainak.

h i r d e t é s

Vannak olyanok, akik egyszerűen nem tudják nem túlagyalni az életet. Fotó: Getty Images

Figyeljünk, milyen emberekkel vesszük körbe magunkat!

Amikor egy túlgondolkozó ember a sorstársai társaságában van, akkor ellazulhat, hiszen a többiek helyette is agyalnak a lehetséges következő lépéseken. Ám amikor nem túlgondolkodókkal töltenek időt, az stresszhez, túlterheltséghez, és a biztonság érzésének elvesztéséhez vezet. Épp ezért kerülni kell az olyan helyzeteket, amikor egy túlgondolkodó egy csapat másik ember helyett is kénytelen gondolkodni.

Tartsuk kordában szorongásainkat!

Innen tudhatjuk, hogy szuperérzékenyek vagyunk - kattintson!

A nehéz élethelyzetek könnyen túlterheltségbe hajszolhatják a túlgondolkodókat. Ilyenkor ugyanis azt érezhetik, hogy ha a sok gondolkodás és tervezés ellenére is rosszra fordultak a dolgok, akkor még több agyalásra van szükség. Valójában viszont csak az segít ilyenkor, ha felismerik a problémák által szült szorongást, majd hátralépnek és megállnak egy kicsit. Ajánlott egy szakember felkeresése is ezekben a helyzetekben, és a kognitív viselkedésterápiával (CBT) is rendkívüli javulást lehet elérni.

Jógázzunk!

Az egy lábon egyensúlyozást igénylő, kitekert pózok eleinte lehetetlen feladatnak tűnhetnek egy túlgondolkodónak. Amikor viszont már meg tudják tartani az adott testhelyzetet, akkor valóban képesek lehetnek elcsendesíteni az elméjüket. Egyes légzőgyakorlatok pedig segíthetnek egyensúlyba hozni az agy érzelmi és logikai területeit.

Foglaljuk le mással az agyunkat!

Az teljesen egyértelmű, hogy a "tisztítsd meg az elméd" és a "ne gondolj semmire" típusú tanácsok egy túlgondolkodónál semmit sem érnek. Ők ugyanis egyszerűen nem képesek kiüríteni az agyukat, így minden erre irányuló - és kudarcba fulladt - próbálkozás csak plusz stresszfaktor. Ehelyett érdemes különböző kihívások elé állítani az agyat: jó ötlet például 100-tól visszafelé számolni, hármasával. Utazás közben pedig felszabadító lehet egyszerűen csak bámulni kifelé az ablakon.

Legyen kevés gondolkodást igénylő hobbink!

Egy túlgondolkodónak az ismétlődő feladatok és a kevés gondolkodást igénylő hobbik a legjobb barátai. Érdemes kipróbálni a futást, a kötést vagy a varrást. Ezek segíthetnek kikapcsolni az agyat, és ellazulni. A gyakori zenehallgatás is jó szolgálatot tehet a háborgó gondolatok elcsendesítése érdekében.

Figyeljünk magunkra és a jelenre!

A túlterhelődés megelőzése érdekében a túlgondolkodóknak néha ajánlott az élet nagy, megoldandó kérdéseiről inkább saját maguk felé irányítani a figyelmüket. Ilyenkor érdemes elgondolkodniuk azon, hogy mire van szükségük az adott pillanatban. A jövőbeli forgatókönyveken való rágódás helyett célravezetőbb továbbá, ha a jelen kerül a fókuszba: a személyt éppen körülvevő hangok, látványok, érzetek.

Vegyünk egy hideg zuhanyt!

Ha pedig az a cél, hogy három percig semmin ne gondolkodjon, akkor Annalisa Barbieri a hideg zuhanyra esküszik. Két-három perc alatt fokozatosan hűti a vizet, egészen 15 Celsius-fokig. Ennek egyébként számos egyéb egészségügyi és pszichológiai előnye is van.