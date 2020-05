Fotók: így indult újra az élet Budapesten

Jelenleg 1677 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. Részletek itt.

Mint azt korábban megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentése szerint Budapesten most és várhatóan az elkövetkező időszakban is két hét csúszással lazítják a korlátozó intézkedéseket a vidéki mintát követve. Mindennek keretében hétfőn immár kinyithattak a fővárosi üzletek, vendéglátóhelyek, igaz, utóbbiak egyelőre csak kerthelyiségeikben, teraszaikon fogadhatnak vendégeket. A tömegközlekedési eszközökön és a boltokban továbbra is köteles mindenki maszkot hordani, illetve meg kell tartani egymástól a másfél méteres védőtávolságot. Ezzel együtt szabadon kijárhatnak az emberek a parkokba, szabadtéri játszóterekre is.

Mindez hogyan érvényesült a gyakorlatban? Az alábbiakban Mónus Márton és Koszticsák Szilárd hétfőn készült fotóiból válogattunk.

Tábla figyelmeztet a kötelező óvintézkedésekre egy kávézó falán a Ráday utcában. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A vendéglátóhelyek berendezéseinek tisztítása, fertőtlenítése most talán fontosabb, mint valaha. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Rég látott kép: ismét fogadhatnak vendégeket a kávézók. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A vendéglátásban dolgozók is kötelesek maszkot húzni munka közben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ha nem is tömött sorokban, de ismét vásárlók népesítik be az Allee bevásárlóközpontot. Fotó: MTI/Mónus Márton

Divat és kényszerűség: a maszkviselés elengedhetetlen része lett a kirakatnézegetésnek is. Fotó: MTI/Mónus Márton

A szentendrei Dunakorzó újra kellemes beszélgetések színtere lehet. Fotó: MTI/Mónus Márton

Fiatal pár beszélget a szentendrei Riverside úszómű egyik asztalánál - ismét lehet randevúzni. Fotó: MTI/Mónus Márton

A fagylaltozó sokakat vonzott a szentendrei Fő térre a májusi napsütésben. Fotó: MTI/Mónus Márton

A védőtávolságot betartva ugyan, de baráti társaságok népesítik be a belvárosi Erzsébet teret. Fotó: MTI/Mónus Márton

A kijárási korlátozás megszűnésével végre személyesen is találkozhatnak egymással a fiatalok. Fotó: MTI/Mónus Márton

Megtelt ennek a vendéglátóhelynek is a terasza a budapesti Bálnánál. Fotó: MTI/Mónus Márton