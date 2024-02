Ezért nincs a mai napon senkinek névnapja

A Gergely-naptár 16. századi bevezetése óta minden negyedik évben 29 napos a február, így összhangba hozva időszámításunkat az évszakok és csillagászati jelenségek valós ciklusával. Érdekesség azonban, hogy a gyakorlatban nem azt történik, hogy egy nappal meghosszabbítjuk a februári hónapot, hanem az egyik nap duplázódik benne. Ez pedig a február 24. – írja a Sokszínű Vidék.

A plusszban beékelődő mai nap érdekessége, hogy ilyenkor senkinek nincs névnapja. A naptárakban is csak a szökőnap jelzés szerepel. Bár Mátyás napja hagyományosan február 24-re esik, szökőévekben egy nappal eltolódik, így február 25-én ünneplik azt az érintettek. Értelemszerűen az ezt követő februári napok névnapjai is mind csúsznak egy-egy napot. Az átrendeződés "Mátyás ugrása" néven ismert.

Mátyás napjához egyébként számos népszokás és népi megfigyelés is kötődik. Régen úgy tartották például, hogy ha ekkorra már elolvadt a jég, akkor később még fagyni fog, és olyan jég várható, mint ami decemberre jellemző. Ha viszont még Mátyás napján is szilárd a jég, akkor olvadásra, enyhülésre lehet számítani. Mint azt megírtuk, a meteorológiai előrejelzések szerint nemcsak ma, de az elkövetkező napokban is már-már tavaszias melegre van kilátás.