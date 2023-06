Még mielőtt együtt izgultunk volna Ross, Green, Carter, Kovac, Romano és Weaver doktorokért a Vészhelyzet 15 évadja alatt, vagy elmélyedtünk volna a sebészhivatás rejtelmeiben a Grace Klinikát nézve, volt egy német sorozat, ami megalapozta Magyarországon a kórházas sorozatok sikereit; ez pedig nem volt más, mint a Die Schwarzwaldklinik, ami idehaza A klinika címen futott

A legendás épület a baden-württenbergi Glottertalban (forrás: Wikipedia)

Csak kevesen tudják, hogy a népszerű A fekete-erdei klinika sorozat – ami a maga korában valóságos vizuális és spirituális élmény volt – helyszínéül szolgáló épület a valóságban is létezett, sőt mi több, ma is létezik: Németország Baden-Württenberg tartományában, azon belül is Glottertalban található és Thure von Uexküll-Klinik néven ma is egészségügyi intézményként üzemel.

A klinika vezetése büszke rá - a honlapjukon ki is emelik -, hogy a rehabilitációs központ épülete a 80-as években komoly szerepet kapott a német sorozatban. Igaz az is, hogy a legendás épületnek csupán a külsejét használták a készítők - a kórház belsejében játszódó jeleneteket már egy hamburgi stúdióban vették fel.

Thure von Uexküll Klinik akkor és most

Az épületet azóta ráadásul teljesen fel is újították, 2014-től pedig egy mentális és pszichoszomatikus problémákra szakosodott, bentlakásos magánkórház üzemel a falak között, ahol a pánikbetegséggel, depresszióval és más mentális nehézséggel küzdő pácienseket kezelnek a legmodernebb felszerelésekkel, festői környezetben.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!