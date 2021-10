Bakancslista 70 évesen? Miért ne!

Bakancslistánkra azokat a vágyainkat sorolhatjuk fel, amelyeket még halálunk előtt szeretnénk megvalósítani. Ez azonban nem csak a fiatalok kiváltsága. Érettebb korban talán még inkább megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy egy kicsit a saját szívből jövő vágyainkra koncentráljunk. Gondoljuk át, hogy mi az, amitől teljesebbnek éreznénk az életünket, és ne mások elvárásainak akarjunk megfelelni. Bár sokan hajlamosak azt hinni, hogy mindez pénz kérdése, ezzel szemben számos olyan álom is megvalósítható, amelyhez nincs szükség anyagi megtakarításra, pusztán kellő elszántságra.

Az én életem - az én listám

Az álmok - akárcsak az emberek - nagyon sokfélék lehetnek. Vágyhatunk ismeretlen tájak bebarangolásán túl például múltidéző programokra, hullócsillag-vadászatra, de az is lehet, hogy kipróbálnánk a hurkatöltést vagy a szappankészítést. Talán hosszú évek óta szeretnénk elmenni egy éjszakai horgászatra, vagy időutazásképpen újra tábortűznél sütnénk a szalonnát. Bakancslistára kerülhetnek a lovas programok, de a levendulaaratás és a szüreti mulatság is.

Lehet, hogy egy általunk rajongva szeretett művésszel vagy sportolóval találkoznánk, és persze az is, hogy rég nem látott barátokkal vagy rokonokkal vennénk fel újra a kapcsolatot. Sokan 70 felett is szeretnének új hobbikat tanulni, új sportokat kipróbálni. Népszerű lehet például a kertészkedés, a festészet, a kézimunkázás, a golf vagy a jóga, a bátrabbak pedig ejtőernyőzésre is vállalkozhatnak.

Ha nem megy egyedül

Mivel az írott forma sokkal motiválóbb lehet, mint a fejünkben lévő változat, érdemes ténylegesen papírt és ceruzát ragadni. Jegyezzünk fel mindent, amit és ahogyan szeretnénk megvalósítani. Ha azonban megvan a terv, előfordulhat, hogy a kivitelezéséhez segítségre lesz szükségünk. Egy támogató családtagon vagy baráton kívül felkereshetünk például egy célunk eléréséhez kapcsolódó szervezetet, nyugdíjas klubot, hagyományőrző, sport vagy művészeti egyesületet is. Ha nem zárkózunk be a szobába, hanem nyitunk a világ felé, könnyen előfordulhat az is, hogy az új kapcsolatok nemcsak a pillanatnyi vágyaink megvalósítása érdekében lehetnek hasznosak, hanem hosszú távú barátságokat is köthetünk.

Lemondás helyett 70 éves kor felett is érdemes nagyokat álmodni. Fotó: Getty Images

Támogató szellemiségű idősotthonok

A bakancslistáról az idősotthonokban élőknek sem kell lemondaniuk. Azokban az intézményekben, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a lakók szabadidejének tartalmas eltöltésére, gyakran már az alapszolgáltatásaikon belül képesek egy-egy álmot megvalósítani. Ilyenek lehetnek - a kapcsolatépítésekre is kiválóan alkalmas - házon belüli és kívüli rendezvények, kirándulások, kulturális vagy vallási programok, valamint a különböző hobbiszobák és sportolási lehetőségek.

Vannak olyan intézmények, amelyek külső támogatókkal összefogva segítik a lakóikat abban, hogy megvalósíthassák dédelgetett álmaikat. Felismerték, hogy a bakancslistaprogramok által okozott varázs komoly motivációt, önbizalmat és élni akarást nyújthat az idősek számára. A megvalósítás során olyan felemelő pillanatokat élhetnek át, amelyek boldogsága képes beragyogni vagy akár pozitívabb irányba terelni hátralévő életüket. Ráadásul a tartalmas időskor és a vágyott álmok beteljesítése hosszú távon segíthet megőrizni a lélek fiatalságát és a fizikai egészséget is.