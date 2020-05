A legjobb napindító szokások

Masszírozzuk a fülünket

A fülek alapos átmasszírozása segíthet felébredni. Ez olyasmi, amit azonnal ébredés után, még az ágyban megtehetünk anélkül, hogy fel kellene hozzá kelnünk. A cimpák gyengéd, de határozott stimulálása sokat segíthet abban, hogy egész nap éberek és hatékonyak legyünk.

Meleg, citromos víz

A reggeli kávénk előtt vagy helyett érdemes lehet meginni egy pohár meleg citromos vizet. Ez segít beindítani az emésztést, támogatja a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, valamint hasznos a bőr feszességének megőrzésében. Egy pohár vízbe egy fél citrom levét érdemes facsarni, majd fogyasztás után 20-30 percet várni, mielőtt megreggeliznénk.

Reggelente egy kanál méz nagyban hozzájárulhat, hogy jobb legyen a napunk

Tisztítsuk meg a nyelvünket

Közismert, hogy érdemes naponta kétszer is fogat mosni, azzal viszont kevesebben vannak tisztában, hogy nemcsak a fogakat, hanem a nyelvet is érdemes tisztítani, mert ott is elszaporodhatnak a baktériumok. A kórokozók ínygyulladást, fogszuvasodást, kellemetlen leheletet is előidézhetnek. Éppen ezért reggelente érdemes óvatosan átsikálni a nyelvet is a fogkefénkkel, de külön nyelvkaparót is lehet már kapni erre a célra.

Egy kanál méz

A méz segít, hogy energikusabbak legyünk, stimulálja a memóriát, enyhítheti a köhögést és az allergia tüneteit is. Együnk meg egy kanállal reggeli előtt 10-15 perccel. Ha túl édesnek találjuk, elkeverhetjük egy pohár vízben is.

Szájöblítés hidrogén-peroxiddal

Talán furcsán hangzik, de a hidrogén-peroxid megfelelő hígításban csodákra képes. 5-7 cseppnyi 3 százalékos oldatot keverjünk el 50 milliliter vízben, majd öblögessünk vele. Frissebb lesz a leheletünk, fehérebbek a fogaink, egyben az ínyünket is védi.

Forrás: brightside.me