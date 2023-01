A fáradtság 7 lehetséges oka

Időnként mindenki érezheti úgy, hogy a legáltalánosabb teendők elvégzése is teljesen kimeríti, és hiába töltött elvileg elegendő időt pihenéssel, mégsem nyerte vissza teljesen az erejét. Az ólmos fáradtság miatt a munkahelyünkön is nehezen koncentrálunk, de a családi programokhoz sincs ilyenkor elég erőnk, még az alvást sem érezzük olyan pihentetőnek, mint máskor. A fáradtság egy általánosnak mondható tünet, amellyel szervezetünk pihenésre kényszerít minket. Hátterében számos tényező húzódhat fizikai és szellemi túlterheléstől a helytelen életmódon át egészen különböző betegségekig. Cikkünkben a fáradtság leggyakoribb okait gyűjtöttük össze.

Vitaminhiány

Mivel a téli hónapokban a friss zöldségek és gyümölcsök eltűnnek az üzletek polcairól, étrendünk is egyoldalúbbá válik. Az évszak vége felé közeledve egyre jobban érezhetjük a kimerülő vitamin- és ásványianyag-készletek hatását, amit sokan téli vagy tavaszi fáradtságnak is hívnak. Az ünnepi időszakkal járó stressz és rohanás, a kevés napfény, illetve az ilyenkor terjedő kórokozókkal való állandó küzdelem csak még jobban kimeríti szervezetünket, ami miatt egész nap úgy érezhetjük, mint akit teljesen elhagyott minden ereje. A tápláló, vitamindús ételek megválogatása mellett ezért a téli és koratavaszi időszakban különösen fontos lehet a vitaminpótlás: B-vitaminokból, C- és D-vitaminból is érdemes azokat a komplex készítményeket választani, amelyek a szervezet számára fontos tápanyagokat a megfelelő arányban és dózisban tartalmazzák.

A fáradtság a szervezetünk egyfajta védekező reakciója. Fotó: Getty Images

Stressz

Ugyan a karácsonyi időszaknak a békességről és elcsendesedésről kellene szólni, a legtöbb ember számára a kapkodás, az ajándékok utáni rohanás és a családlátogatások miatti szorongás egészen más érzéseket gerjeszt. Az újévi időszakban a munkahelyre való visszatérés csak tovább növeli a stressz mértékét, ami miatt még fáradtabbnak és kedvtelenebbnek érezhetjük magunkat. Persze a stressz nemcsak a téli időszakra korlátozódik, de a legtöbb civilizációs betegség alapja is egyben. Ha nem tanuljuk meg megfelelően kezelni a szorongást, annak nem csupán állandó kimerültség lesz a következménye, de komoly betegségek kialakulásában is szerepet játszhat.

Táplálkozásunk számos módon nagyban befolyásolja szervezetünk működését. Bár ritkán gondolunk rá, mindez éppúgy érvényes idegrendszerünkre is, mint akár az emésztésre vagy az energia-háztartásra. Idegrendszert erősítő vitaminok és ásványi anyagok

Alvászavarok

A nem megfelelő mennyiségű alvás értelemszerűen energiaszintünket is komolyan befolyásolja, sok esetben ugyanakkor nem az alvás mennyiségével, sokkal inkább a minőségével van a gond. Amennyiben sokat éjszakázunk, mindig eltérő időben fekszünk le és kelünk fel, úgy hiába töltünk elvileg megfelelő mennyiségű időt az ágyban, bioritmusunk felborulása miatt alvásunk mégsem kellően pihentető. A rövidebb légzéskimaradásokkal járó alvási apnoé szintén ronthat alvásunk minőségén, ami miatt napközben látszólag indokolatlan fáradtság lesz rajtunk úrrá. Ha arra gyanakodnánk, hogy az alvásunkkal van gond, mindenképpen javasolt felvenni a kapcsolatot egy szomnológussal.

Vérszegénység

Elsősorban nők esetében a visszatérő fáradtság egyik fő oka lehet a vashiányos vérszegénység is. A menstruációs vérveszteség ugyanis vashiányt okozhat, megfelelő mennyiségű vörösvérsejt nélkül pedig a szervek és szövetek nem jutnak elegendő oxigénhez, ami miatt állandó kimerültség lehet úrrá az érintetteken. Vasban gazdag élelmiszerek (például máj, sovány húsok) fogyasztása, illetve vaspótló készítmények szedése segíthet enyhíteni a panaszokat.

Túlzott koffeinbevitel

Fáradtság esetén a legtöbben azonnal koffeintartalmú italokhoz nyúlnak, a kávék, teák és energiaitalok azonban csak rövid ideig tartó energialöketet biztosítanak, ha pedig az elmúlik, sokszor csak még fáradtabbnak érezhetjük magunkat. A túlzott koffeinbevitel miatt ráadásul aludni sem tudunk megfelelően, ami miatt a következő napokban csak még fáradtabbak vagyunk. A koffeint minden szervezet más mértékben tolerálja, általánosan azonban elmondható, hogy napi 400 milligrammnál többet nem javasolt bejuttatni a szervezetbe belőle.

Komolyabb betegségek

A fáradtság egy nagyon általános tünet, amely a legtöbb betegség esetén jelentkezik. Nagyon gyakran számolnak be erről a tünetről például a pajzsmirigy-zavarokban szenvedők, főleg a szerv alulműködése esetén. Az anyagcsere lassulásával járó betegség ugyanis energiaszintünkre is hatással van. Sokszor különféle szívbetegségek figyelmeztető jele lehet, ha a legalapvetőbb kerti munkák után is indokolatlan mértékű kimerültség lesz úrrá rajtunk. Az inzulinrezisztenciát vagy a cukorbetegséget is gyakran kíséri ez a tünet.

Helytelen életmód

A helytelen életmód, vagyis a túl kevés mozgás és az egyoldalú, egészségtelen táplálkozás testünk minden részére hatással lehet, és a többi között állandó fáradtságot is kiválthat. A fent leírt okokból is fontos törekedni a vitamindús és tápláló ételek fogyasztására, illetve a rendszeres testmozgás is kulcsfontosságú egészségünk megőrzésének érdekében.

