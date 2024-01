Levert vagy az ünnepek után? Nem meglepő!

A karácsonyi családi összejövetelek, illetve a szilveszteri bulik után gyakran érezhetjük, hogy elfogy a lendület, és nincs kedvünk semmihez - írja a VeryWellMind.com.

Az érzés hasonló ahhoz, amikor az ember nyaralás után nehezen rázódik vissza a mindennapokba. Sokan ilyenkor üresnek érezhetik magukat, hiszen egy mozgalmas időszak után hirtelen jóval kevesebb dolguk van: nem kell ajándékokért rohangálni, vagy a konyhában szorgoskodni, rokonokat látogatni stb.

Az érem másik oldala, amikor valaki egyedül kénytelen tölteni ezeket a heteket, mondjuk munka, vagy egészségügyi, illetve anyagi problémák miatt. Még akkor is eluralkodhat valakin a magány érzése, ha önszántából döntött úgy, hogy nem keresi mások társaságát ebben az időszakban.

A veszteség érzése is megjelenhet, például ha valami miatt megszakadtak a rokoni kapcsolatok, akár eltávolodás, akár haláleset miatt.

A stressz is jellemző. Maguk az ünnepek is járhatnak stresszel (utazás, készülődés stb.). Az ingerekben gazdag időszak után ezek hiánya, illetve a munkába, a napi rutinba való visszatérés is járhat stresszel.

Sok dolog miatt érezhetjük rosszul magunkat az év elején. Fotó: Getty Images

Ezeket tapasztalhatod, ha az ünnepek után némileg leáll az élet, és már nem hajt előre az adrenalin:

feszültség,

motiválatlanság,

rossz közérzet,

depresszió,

álmatlanság,

aggódás a pénz miatt,

ingerlékenység.

Bár nem klinikai értelemben vett depresszióról van szó, gyakran hasonló érzések kerítik hatalmába az embert.

Mi segíthet?

Több mindent is kipróbálhatunk, amelyek által túllendülhetünk ezen az állapoton:

kevesebb közösségi média, több személyes találkozás,

több testmozgás,

több időtöltés a szabadban,

kiegyensúlyozott étrend,

megfelelő mennyiségű alvás,

legyünk elnézők önmagunkkal szemben,

nézzünk vígjátékokat,

szervezzünk programokat,

kérjünk segítséget a szeretteinktől.

Ha viszont a fenti praktikák nem válnak be, érdemes elgondolkodni azon, hogy súlyosabb probléma állhat a háttérben, és szakember segítségét kérni a megoldásában.