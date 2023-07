Ausztrália a világ első országa, ahol engedélyezik az ecstasy és a hallucinogén gombák gyógyászati célú felhasználását egyes mentális betegségek kezelésében - jelentette be a terápiás célú gyógyszereket felügyelő ausztrál hatóság (TGA).

A pszilocibin, illetve MDMA pszichoaktív szereket poszttraumatikus stresszben és egyes depressziótípusokban szenvedő pácienseiknek írhatja fel a pszichiáterük - írja a BBC. A TGA úgy nyilatkozott, hogy ezek a szerek ’viszonylag biztonságos’ minősítést kaptak abban az esetben, ha orvosilag ellenőrzött környezetben használják – ezt kísérletek is alátámasztják.

fotó: getty images

A terápia akár több tízezer dollárba is kerülhet, és nem titkolják el, hogy lehetnek mellékhatásai is, például kellemetlen élmények átélése. Erről természetesen tájékoztatnak mindenkit a kezelés előtt.

Az említett szereket eddig főként partidrogként ismerték. Hallucinogén hatásuk van, élénkítenek, energetizálnak, megváltoztatják az érzékelést.

Kanada és az Egyesült Államok egyes tagállami is engedélyezték már korábban a gombákban található pszilocibin és az MDMA (ecstasy) gyógyászati célú alkalmazását, de kizárólag klinikai kísérlet céljából.

Mike Musker, a Dél-ausztráliai Egyetem mentális egészséggel és az öngyilkosságok megelőzésével foglakozó kutatója elmondta, hogy az MDMA megkönnyíti az érintetteknek a terapeutával való kapcsolatteremtést és a traumás tapasztalatok felszínre hozását. A pszilocibin pedig a remények szerint „előhívhatja az életkedvet”.