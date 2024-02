Az ismerős illatok enyhíthetik a depressziót

Egy friss kutatás szerint az illatok segíthetnek bizonyos emlékek felidézésében a depresszióban szenvedőknek, és ezáltal a kedélyállapotukat is képesek javítani - írja az EverydayHealth.com. "Kutatásunk fő tanulsága, hogy a depresszióban szenvedőknek is megvannak az emlékeik, csak nehezebben idézik fel őket. Az illatok viszont segíthetnek nekik ebben" - mondta Dr. Kimberly Young idegtudományi kutató és pszichiátriai professzor, a tanulmány vezető szerzője.

A vizsgálatba 32 felnőttet vontak be, akiknél major depressziós zavart (MDD) állapítottak meg. A résztvevők szedhettek antidepresszánst, ameddig az orvosi előírásnak megfelelően tették azt.

A depresszió kifejezést többféle értelemben használják nemcsak a laikusok, hanem az orvosok, pszichológusok is. Hétköznapi fogalomként a depresszió rossz hangulatot, lehangoltságot jelent. A depressziós szindróma, depressziós tünetegyüttes azt jelenti, hogy a betegségként értelmezett depresszió tünetei jelen vannak, de szűkebb, diagnosztikus értelemben nincs szó major depresszióról. A harmadik jelentés a major depresszió, amely már önálló mentális zavar, és emlegetik unipoláris depresszióként is. Diagnózisa akkor állítható fel, ha a rá jellemző, diagnosztikus rendszerekben felsorolt tünetek közül legalább öt azonosítható. Számít az is, hogy a zavar milyen tartós: a tüneteknek legalább két hétig fenn kell állniuk.

Összesen 24 jelre kellett reagálniuk, amelyek egyik fele verbális, másik fele szagjelzés volt. A szagok esetében a résztvevők különböző illatoknak voltak kitéve csukott szemmel, a narancstól kezdve az őrölt kávén át egészen a cipőpucolóig. Az alanyoknak az volt a feladatuk, hogy felidézzenek egy jó vagy egy rossz emléket a jelzésekre.

A kutatók meglepődve tapasztalták, hogy a szagjelzésekre erősebb volt az emlék felidézése, mint a szavak esetén. Azok, akik szagjelzéseket kaptak, nagyobb valószínűséggel gondoltak egy konkrét esemény emlékére (például, hogy múlt pénteken egy kávézóban jártak), mint általános emlékekre (hogy korábban valamikor már jártak kávézóban).

A szagok által kiváltott emlékek sokkal élénkebbek voltak és sokkal valóságosabbnak tűntek. Érdekes módon a szagok hatására a résztvevők nagyobb valószínűséggel emlékeztek pozitív eseményekre, még akkor is, ha a szerzők szerint nem kifejezetten a pozitív emlékek felidézésére irányították őket.

Az a tény, hogy amikor a depressziós felnőttek szagjelzések hatására jobban tudtak előhívni bizonyos emlékeket, klinikailag is hasznos lehet. A szagokat fel lehetne használni arra, hogy segítsenek a depressziós felnőtteknek bizonyos emlékek előhívásában, mondta Daniel Dillon pszichiáter a tanulmánnyal kapcsolatban. Dr. Young egyetért ezzel. A depresszió jelenlegi kezelési módszerei, amelyek a konkrét emlékek felidézési képességének növelésére összpontosítanak, jellemzően szavakat használnak erre, de a vizsgálat szerint a szagok hatékonyabbak lehetnek.

"Ha fejlesztjük az emlékezőképességet, javíthatjuk a problémamegoldást, az érzelemszabályozást és más funkcionális problémákat, amelyeket a depressziósok gyakran tapasztalnak" - mondta. Szerinte nemcsak terápiás célból, hanem a hétköznapi életünkben is érdemes jobban odafigyelnünk az illatokra. "Ha időt szánunk arra, hogy értékeljük az illatokat, és elgondolkodunk az általuk felidézett emlékeken, az általánosságban javíthatja a hangulatot" - mondja. Persze ennek megvan az az árnyoldala is, hogy felkavaró emlékeket juttatnak eszünkbe a szagok.

Dillon szerint a lényeg a tudatosság. "A felidézés általában nem tudatosan történik, de ha egy depressziós ember (vagy bárki más) javítani szeretné az emlékezőképességét, akkor érdemes jobban odafigyelni a környezete elemeire, jelzéseire, és hogy azok milyen specifikus vagy általános emlékekhez köthetők" - mondta Dillon.