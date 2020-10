A depresszió kevésbé ismert okai

Az évszakváltás következményei

A szezonális depresszió (SAD, seasonal affective disorder) általában a téli időszakban jelentkezik, de van egy olyan kisebb csoport is, akiket a depressziónak ez a formája a nyári időszakban érint. Mint ahogy azt a health.com cikke írja, a test nehezen alkalmazkodik a megváltozott időjárási és fényviszonyokhoz, ami felboríthatja az agy kémiai egyensúlyát.

A téli időszak fényhiánya sokaknál okoz depressziós tüneteket. Fotó: Getty Images

A nikotin is közrejátszhat

Talán meglepő, de a dohányzás és a depresszió között is lehet, sőt, kutatások szerint van is kapcsolat. Amiben nincs egyetértés a szakemberek között, az az, hogy melyik az ok és melyik az okozat. Mindenesetre tény, hogy a nikotin hat a neurotranszmitterek aktivitására, és magasabb dopamin- és szerotoninszintet eredményez. Segíthet kiegyensúlyozni az agy kémiai folyamatait, ha leszokunk a dohányzásról.

h i r d e t é s

Szervi betegség a háttérben

Apajzsmirigyalulműködése szintén felborítja a hormonháztartást - nem véletlen tehát, hogy a betegség egyik lehetséges tünete a depresszió. Ha ezen felül hangulatingadozás, székrekedés és szokatlan fáradtság is társul, érdemes lehet kivizsgáltatni a pajzsmirigyünket.

A kialvatlanság a hangulati életünkre is kihat

Ugyancsak állhatnak a háttérben alvászavarok, így akár álmatlanság. Egy 2007-es kutatás kapcsolatot talált a kialvatlan és a depresszióban szenvedő emberek agyműködése között.

Nem jó sokat bújni a közösségi médiát

Ha túl sokat használjuk a közösségi médiát, az is okozhat depressziót, különösen tinédzserek és fiatal felnőttek esetében. A közösségi oldalak függőinek gyakran kevés társas kapcsolata van a valóságban, és gyakran vannak irreális elvárásaik saját magukkal szemben.

Táplálkozásunk hatása

Mely élelmiszerek tartalmaznak legnagyobb mennyiségben omeg-3 zsírsavat? Részletek itt.

Depressziós tünetek kialakulásához vezethet, ha valaki nem fogyaszt elegendő omega-3 zsírsavat. Egy 2004-ben készült finn tanulmány szerint ez hatással lehet ugyanis a szerotonintermelésre. Omega-3 zsírsavból a halak és a növényi olajok tartalmaznak nagyobb mennyiséget.

A fogamzásgátlók mellékhatása

Nők esetében állhat a háttérben valamilyenfogamzásgátlószedése is. A szájon át szedhető fogamzásgátlók szintetikus progszeszteront tartalmaznak, ami egyes tanulmányok szerint okozhat ilyen panaszokat, bár a konkrét okot még nem sikerült feltárni. Nem mindenkinél jelentkeznek a tünetek, de aki depresszióra hajlamos, illetve korábban már diagosztizálták nála a betegséget, annál előfordulhat.