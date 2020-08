Katonai módszerrel kezelhető az álmatlanság

Magyarországon a felnőttek mintegy fele küzd visszatérő álmatlansággal. Nekik nyújthat segítséget az az amerikai hadsereg által kifejlesztett relaxációs technika, amely révén két perc alatt bármikor álomba zuhanhatunk.

Bármennyire is zsúfoltak és terheltek legyenek azonban a napjaink, és bármilyen sok legyen a határidős teendőnk a munkahelyünkön, annál aligha lehet stresszesebb az életünk, mint egy háborús vidéken szolgálatot teljesítő katonáé. Márpedig alvásra a bakáknak is szükségük van, éppen ezért az Amerikai Egyesült Államok hadereje kifejlesztett egy relaxációs technikát annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a fáradtságból eredő emberi hibákat harctéri körülmények között.

Tisztelt Dr Nő! Kb 2 éve kezdődött hogy nagyon nehezen alszom el, pszichiátriai betegséggel kezeltek kényszerbetegség, szorongás, de ezekre régebben szedtem gyógyszert és az alvásom is rendben volt. Annyira fáradt vagyok hogy felkerestem a Honvéd Kórházban egy alvásszakértőt, műszeres vizsgálattal nyugtalan lábszindrómát állapítottak meg. Két gyógyszert is kaptam, Myrzatent és Lyricat.Egyik sem segített az alvásomon. Az orvos tanácstalan csak kísérletezik, adott Gerodormot szedtem is egy két hétig aludtam de reggel úgy keltem mint aki semmit nem aludt. Próbáltam Melatonint de nem sokat javított álmosságot mindig érzek, de az agyam valamiért nem kapcsol ki. Depressziósnak is érzem magam mert semmihez nincs elég kitartásom, sokszor elkeseredett vagyok, és félek a jövőtől. 42 éves vagyok. Szeretnék más orvoshoz is elmenni, mert több szem többet lát, nem létezik hogy ennyi, és nyugodjon bele az ember a szenvedésbe. Baja környékén lakom, ha tud szakembert ajánlani hálás lennék érte. Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Brigi

Kedves Oszlánczi Brigitta! Javaslom, egy magánpszichiátert keressen meg. (A helyi ideggondozó orvosa valószínűleg magán rendel is.) Üdvözlettel: Gaszner Péter