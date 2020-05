Teherbe esni 40 felett? Ennyi az esély rá

A legnagyobb brit szülői weboldal, a Netmums felméréséből az derült ki, hogy a negyvenesek egynegyede esett teherbe az első hónapban, további egyötöde három hónapon belül, és fél év elteltével több mint a felük várt gyermeket. Az összes nőt meglepte, milyen gyorsan teherbe esett. A felmérés azt is kimutatta, hogy több mint kétszer annyi 40 éven felüli nőnek van meglepetés terhessége, mint a tizenéves és huszonéves fiatal nőknek.

Ugyanannyi eséllyel esünk teherbe 40 felett?

Annak ellenére, hogya családalapításhoz, a Netmums azt is felmérte, hogy az Egyesült Királyságban a nők első szülése átlagosan 30 éves korra esik. A családalapítást főként a megélhetési költségek, a megfelelő apa megtalálása, és a megfizethető lakhatás hiánya késlelteti.A felmérésből az is kiderült, hogy, mint bármelyik más időpontban, ami ellentmond annak a közhiedelemnek, mely szerint a nőknek általában hat-tizenkét hónap kell a teherbe eséshez A Netmums felmérése azt bizonyította, hogy70 százaléka meghazudtolta a kutatásokat, és termékenyebb volt, mint amit a korábbi kutatási eredmények mutattak. Több mint a felük, 53 százalékuk, esetében derült ki az, hogy ugyanannyi ideig tartott teherbe esniük , mint fiatalabb korukban, és közel 23 százalékuk állította azt, hogy 35 éven felül gyorsabban teherbe estek.A Netmums alapítója, Siobhan Freegard, is nyilatkozott az eredményekről. "A brit nők évente több tízmillió fontot költenek a teherbe esésre , az erre épülő termékenységi iparág pedig erőteljes nyomást gyakorol rájuk, és aggodalmat ébreszt bennük azért, hogy még többet költsenek." Mint mondta, a valóság azonban az, hogy termékenyebbek vagyunk, mint gondolnánk. Bár sokan gondolkodnak negatívan az idősebb anyákról, úgy tűnik, hogy a napjainkban felnövő fiatal lányok számára az idősebb kori anyaság lehet a norma.