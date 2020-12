Találkozás nélkül is lehet meghitt a karácsony

A koronavírus-járvány okozta bizonytalanság és feszültség miatt joggal merül fel a kérdés, hogy milyen módon vihetünk békét és nyugalmat az idei különös ünnepi időszakba, illetve hogyan kerülhetnénk közel a veszélyeztetettségük miatt elszigetelt idős hozzátartozóinkhoz. Ezt a kérdéskört járja körül a Semmelweis Egyetem legfrissebb közleménye is.

"Ugyan ez a pandémiás helyzet nem éppen ideális az ünnepléshez, vagy ahhoz, hogy a nagy családdal körül üljük az asztalt, viszont a karácsony bensőségességét adó találkozásokról, beszélgetésekről nem kell lemondanunk" - véli Purebl György pszichiáter szakorvos, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója. Mint mondta, ez a szomorú helyzet egy teszt is egyben, amely során kiderülhet, hogyan tudjuk ezt a karácsonyt kicsit más tartalommal megtölteni, és az örömünnep helyett intimitást vagy egymáshoz való kapcsolódást keresni benne - még akkor is, ha fizikailag nem feltétlenül tudunk együtt enni, inni és nevetni. Virtuálisan azonban együtt lehetünk.

A közös élménynek nem alapfeltétele a fizikai találkozás. Fotó: Getty Images

Használjuk ki a technológia lehetőségeit!

Ne szomorkodjunk túlságosan sokat amiatt, hogy ez a karácsony a koronavírus okozta helyzet miatt nem lehet olyan, mint a korábbiak. Inkább használjuk ki a XXI. század által kínált lehetőségeket az online térben való együttlétre, közös játékra, beszélgetésre - tanácsolja a pszichiáter. Az izolációt fizikailag ugyan fel kell vállalni, de virtuálisan nem. Az pedig különösen fontos, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk azokkal az idős, beteg hozzátartozóinkkal is, akik el vannak szigetelve a külvilágtól, és jobban be vannak zárva, mint mi.

A szakember szerint az a legjobb, ha ezeket az online találkozásokat ugyanúgy megtervezzük, mint egy fizikai találkozót. Legyen meghatározott tartalmuk, időpontjuk és időtartamuk, valamint gondoljuk át, mit fogunk egymásnak mondani és mit kérdezünk a másiktól. A lényeg tehát, hogy tudatosan törekedjünk arra, hogy a virtuális találkozásoknak is legyen rítusa, mélysége. Most bejglisütés vagy halászléfőzés helyett abba kell egy kicsit több energiát fektetni, hogy tartalommal töltsük meg a virtuális találkozásokat - figyelmeztet Purebl György. Egyébként a személyes találkozásoknak léteznek biztonságos, távolságtartó alternatívái is. A kreatív kivitelezési lehetőségek száma határtalan. A szakember példaként említi, hogy oda lehet menni a nagymama ablaka alá szerenádozni, vagy lehet együtt sétálni vele.

Kezdeményezzünk!

Fontos továbbá, hogy ne pusztán lehetőséget biztosítsunk az idős hozzátartozóknak a telefonálásra, hanem mi magunk legyünk az aktív kezdeményezők. Az a tapasztalat ugyanis, hogy az idősebbek vágynak a beszélgetésre és társaságra, de nem akarnak zavarni. Ráadásul nem is használja mindenki ügyesen a modern technikai eszközöket, ez pedig meggátolja őket a kapcsolatfelvételben.

A professzor az éppen kórházban fekvő, lábadozó betegeket és hozzátartozóikat is arra ösztönzi, hogy bátran tartsák a kapcsolatot egymással telefonon, hiszen ez valamennyit pótol a személyes találkozásból, és segíti a betegek gyógyulását. Egyes vizsgálati eredmények például azt mutatják, hogy a koronavírus-fertőzésen átesettek között gyakori a szorongásos zavar és a trauma, de megnő a pánikbetegség és a depresszió kockázata is. Ez ugyanakkor nemcsak az érintett betegekre, hanem az őket ápoló hozzátartozókra és egészségügyi személyzetre is igaz. A járvány tehát egy valódi közösségi krízis.

A pszichiáter szakorvos abban bízik, hogy a családok és az egyének is megerősödve kerülnek majd ki ebből a nehéz helyzetből, és mindenki rájön arra, hogy a karácsony akkor is lehet jó és tartalmas, ha fizikailag nem vagyunk együtt. Talán visszakapja kicsit az intimitását a szeretet ünnepe, ha megtanuljuk, hogy nem a vásárlásról és a fogyasztásról szól. A 2021-es karácsony pedig még szebb lesz majd, ha ezeket a felismeréseket átvisszük és beépítjük a jövő évi ünnepbe - véli Purebl György.

