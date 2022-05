Sérülések gyerekeknél: mit vessünk be az anyai puszin kívül?

A gyermekkorhoz hozzátartoznak az olyan kisebb-nagyobb sérülések, amelyek sokszor a leggondosabb figyelem mellett is bekövetkeznek. Mivel a kicsik ilyenkor rendszerint megijednek, és akár az enyhébb fájdalomra is erőteljesebben reagálnak, így az elsődlegesen fontos lelki elsősegélyt – a megnyugtató ölelést és puszit – követő ellátás fokozott óvatosságot igényel. A sebek megfelelő ellátásával elkerülhetők nemcsak az esetlegesen kialakuló fájdalmas szövődmények, hanem az akár egész életre szóló hegek is.

Ha megsérül a gyerek, az anyai puszi nem lesz elég. Fotó: Getty Images

Legyen kéznél sebspray

A vágott, zúzott, horzsolt sebek és megnyílt vízhólyagok esetén az első lépés mindig a sérülés súlyosságának a felmérése. Ha úgy érezzük, hogy nem tudjuk biztonságosan ellátni – például erőteljesen vérzik, mély, vagy mélyen belefúródott idegen anyagok ékelődtek bele –, lazán fedjük le egy steril gézzel, és forduljunk késlekedés nélkül orvoshoz. Amennyiben magunk is el tudjuk látni, a seb megtisztítása előtt mossunk alaposan kezet, és csak utána lássunk neki a folyamatnak.

Ha a házi egészségügyi dobozunkban található sebspray, akkor egyszerű dolgunk van, mivel egyetlen lépésben megoldható a tisztítás és a fertőtlenítés is, ráadásul a lehető legkíméletesebb módon. Olvassuk el a használati útmutatót, majd fújjuk rá a sérülésre a permetet. A sebspray, miközben fájdalmatlan módon eltávolítja a sérülésben található kisebb szennyeződéseket és kórokozókat, megakadályozza a fertőzések kialakulását is. Az alkohol és jódmentes készítmények nem színezik el a ruházatot, nem csípik és szárítják a bőrt, valamint az élő bőrszöveteket sem károsítják. Méretüknél fogva akár egy kis táskában is elférnek, így kirándulásokra, játszótérre vagy edzésekre is könnyedén magunkkal vihetjük.

A sebtisztítás nem maradhat el

Ha nincs kéznél sebspray, a szennyeződéseket folyóvíz alatt is eltávolíthatjuk. Gyermekek esetében ez nehezebb procedúra, hiszen a fájdalmas sebet a klóros víz csípheti. Azonban a fertőzések elkerülése érdekében soha nem szabad a sebtisztítást kihagyni, minden esetleges tiltakozás ellenére is fontos, hogy eltávolítsuk az összes látható szennyeződést. Ezt követően finoman töröljük meg, majd következhet a fertőtlenítőszerek alkalmazása. Gyermekeknél különösen javasolt olyan hatóanyagot választani, amely nem irritáló hatású. Érdemes folyékony változatot választani, a sebhintőporokat viszont kifejezetten mellőzni kell, mivel azok a váladékkal együtt kemény réteget képezve kiváló felületet jelentenek a baktériumok elszaporodásához. Javasoltak a polihexanid (PHMB) tartalmú fertőtlenítőszerek, mivel ez a – sebspray-kben is megtalálható – hatóanyag fájdalommentesen alkalmazható, bőrbarát, ezért a szövetek is kifejezetten jól tolerálják.

Sebtapasz nélkül jobban gyógyul? Tévedés!

Generációk nőttek fel abban a tévhitben, hogy a sebet jobb szabadon hagyni, pedig ez egyáltalán nem ajánlott: a védtelenül hagyott sérülés nemcsak jobban ki van téve a kórokozóknak, hanem a hegesedés esélye is nő. Ehelyett ma már egyértelműen a nedves sebellátást javasolják a szakorvosok, amelyhez a sebkötözés során olyan optimális nedvességtartalmú közeg létrehozása és fenntartása a cél, ami a legjobban elősegíti a bőr mielőbbi megújítását és a sebzáródást. A nedves sebkörnyezetet azonban semmi esetre sem vízzel, hanem speciális sebkenőcsök használatával lehet segíteni. A vizes felülettől a bőr megduzzad, fertőzések alakulhatnak ki, később záródik össze a sérülés. Ezzel szemben a speciális összetételű, bőrbarát sebkenőcsök elősegítik a természetes gyógyulást, és megakadályozzák a var-, illetve a hegképződést.

Gyermekeknél nagy figyelmet kell fordítani a tapaszok leragasztására is. Érdemes a kicsik érzékeny bőrét nem irritáló, antiallergén sebtapaszt választani, valamint szükség esetén előnyben részesíteni ezek vízálló változatát. Mindig keressünk a sérülés nagyságához és formájához igazodó változatot; elérhetőek például az ujjhegyen használható, speciális formájú tapaszok – amelyek játék közben is stabilan a helyükön maradnak –, valamint olyanok is, amelyek már eleve tartalmaznak sebkrémet. Segítségükkel gyorsan és egy lépésben biztosítható a sérülés mielőbbi gyógyulásához szükséges optimális nedvességszint és hőmérséklet. A kicsik számára természetesen az is jó hír, hogy a nedves sebkezelésnek köszönhetően a sérülések átlagosan fele annyi idő alatt meggyógyulnak, ezért még hamarabb visszatérhetnek az önfeledt játékhoz.