Magyarországon is egyre több a környezetbarátként árult termék, és ezeket a vásárlók is előszeretettel vásárolják. De ez nem is olyan meglepő, ha azt nézzük, hogy a magyarok 88 százaléka aggódik a termékekben lévő vegyi anyagok egészségi, 87 százalékuk pedig a környezeti hatása miatt. A Tudatos Vásárlók Egyesülete utánajárt a piaci trendeknek, illetve annak, hogy mire érdemes figyelned, ha valódi ökotisztítószert szeretnél hazavinni a boltból.

Nem minden környezetbarát, ami annak látszik. Fotó: Getty Images

Egyre gyakoribb a „zöldre festés”

2022-ben 16 százalékkal bővült a környezetbarátként árult tisztítószerek piaca, ezzel pedig az elmúlt 3 évben mintegy kétszeresére nőtt a teljes forgalmuk, amely tavaly csaknem 8,4 milliárd forintot tett ki. A tavalyi növekedés 80 százalékát azonban a hiteles ökominősítés nélküli, akár megtévesztő állításokkal „zöldként” árult termékek tudhatják magukénak – derült ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének friss piacméréséből.

Rendkívül aggályos, hogy a környezetbarát tulajdonságokra utaló szavakkal, képi megjelenítéssel kelletik magukat a tisztítószerek. Ezeket az állításokat ugyanis a legtöbbször nem ellenőrzi független hitelesítő szervezet, mint például az EU Ecolabel minősítést. A független tanúsítvánnyal nem rendelkező cégek kihasználják a fogyasztók környezetvédelmi érzékenységét, de nem igazolják, hogy valóban rászolgáltak erre a bizalomra, sok esetben kifejezetten megtévesztve a fogyasztókat” – kommentálta az eredményeket Gulyás Emese, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa.

Erre figyelj, ha valódi ökoterméket keresel

Az EU korábban közölt vizsgálati eredményei szerint a zöldre festés (angolul greenwashing) gyakorlata észrevehetően megugrott az utóbbi években. A vizsgált esetek 42 százalékában találtak olyan „zöld” állításokat termékeken, amelyeknek vélhetően nem volt valós háttere, vagy túlzóak, esetleg félrevezetőek voltak a fogyasztó számára. A szakértők szerint az alábbiakra kell figyelned, ha te is tudatos vásárlóvá szeretnél válni:

Szinte mindegyik öko- vagy annak nevezett tisztítószer csomagolása részben vagy teljesen újrahasznosított, és ezt soha nem mulasztják el kiemelni a gyártók. Ez jár ugyan környezeti előnyökkel, de semmit sem mond el magáról a tartalomról. Ezért ne dőlj be, és mindenképp keresgélj tovább a címkén ökominősítésre utaló információ után.

További jellegzetessége az álöko termékeknek, hogy természetes vagy biológiailag lebomló összetevőkre hivatkoznak rajtuk. Sokszor azonban nem ezek az összetevők adják a termék lényeges környezeti hatását.

Egyre több tisztítószeren is látható a vegán felirat. A hivatalos vegánlogó eredetileg azt jelzi, hogy a termék nem tartalmaz állati eredetű összetevőt, sem állati mellékterméket, és nem tesztelték állatokon. A terméken legújabban megjelenő vegánlogók mögött azonban gyakran nincs hiteles minősítés, így például nincs külön megemlítve, hogy a fejlesztés/gyártás során nem tesztelték-e a terméket állatokon. Emellett természetesen ez a minősítés sem árulja el, hogy alapvetően környezetbarát-e a termék.

A bővülő piacon egyre nehezebb kitűnni, ezért találkozhatunk olyan címkékkel is, hogy „napenergiával gyártva" vagy „környezetbarát termék”. Ha nincs mellettük hiteles címke, ne hidd el, hogy teljes mértékben környezetkímélőek! Csak akkor vedd meg őket, ha megelégszel a fenti tulajdonságokkal!

A fenti jelzők mindig a termék egy-egy tulajdonságát emelik ki, azonban semmit nem mondanak arról, hogy az egész termék összességében környezetbarátabb-e, mint a többi. A hivatalos EU Ecolabel minősítéssel rendelkező termékeknél viszont bizonyított ez az előny.

Fontos kiemelni továbbá, hogy bár gyakori tévhit, hogy az ökotermékek nem annyira hatékonyak, mint a kommersz versenytársaik, erre rácáfolnak a Tudatos Vásárlók Egyesületének laboratóriumi terméktesztjei, amelyekben sorra a legjobban közt végeztek az EU Ecolabel minősítéssel rendelkező márkák mosószer, mosogatószer, általános felülettisztító kategóriákban. A minősítés tehát garancia a magas hatékonyságra is, ezért kevésbé csalódsz majd, ha ilyen termékeket választasz a boltban.