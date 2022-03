Mi van a háttérben, ha egy nő nem akar gyereket?

Bár mára sok tekintetben nyitottabbá vált a világ, még mindig furcsán - sőt, vannak, akik egyenesen elítélően - néznek arra a nőre, aki azt mondja, hogy nem szeretne gyereket. Bódi Anita pszichológus szerint ennek az az oka, hogy a magyar társadalomban, csakúgy, mint Európa nagy részén, a keresztény-zsidó kultúrkör szokásai, elvei érvényesülnek, amelyek leginkább a hagyományos családmodellt - apa, anya, gyerek(ek) - ismerik el. Vagyis kvázi belénk égett az alapvető dogma, hogy a nőknek szülniük kell.

Sokan elítélik azokat a nőket, akik nem akarnak gyereket. Fotó: Getty Images

Valóban nem akar (?)

A gyerekvállalás elutasítása mögött sok esetben valamilyen korábbi lelki sérülés vagy elfojtott negatív élmény rejtőzik. A traumatikus gyerekkornak - amelynek oka lehet például fizikai, érzelmi, esetleg szexuális bántalmazás - gyakran szokott ilyen hatása lenni. Ugyanúgy, ahogy annak is, ha valakit gyerekkorában parentifikáltak. Ez azt jelenti, hogy szülőszerepbe került, például azért, mert sokat kellett foglalkoznia a kistestvéreivel. Természetesen előfordulhat - bár ez a ritkább -, hogy nincs rejtett, tudattalan háttere a döntésnek. Az érintett valamilyen egyéni jellemző alapján így határozott, és boldog az élete. Úgy érzi például, hogy nincs benne anyai ösztön, vagy a karrierjében szeretne inkább kiteljesedni, esetleg nem akar olyan világban gyereket nevelni, amilyenben most élünk. Természetesen is elképzelhető, hogy évekig keresett, de nem talált olyan férfit, akit alkalmasnak ítélt volna párnak, apának, majd végül "kifutott az időből".

Bódi Anita ezzel összefüggésben hangsúlyozta: az első és legfontosabb azt tisztázni, hogy egy nő valóban nem akar gyereket, vagy pedig nagyon szeretne, de - sokszor anélkül, hogy tudna róla - védekezésképpen elnyomja magában ezt a vágyat. A szakember tapasztalatai szerint egyébként utóbbi a gyakoribb. "Ilyenkor a gyerektémához, például egy korábbi trauma miatt a tudattalanban negatív érzelmi lenyomatok kötődnek. Ezeket a negatív érzelmi lenyomatokat az érintett tudatos szinten racionalizálja, intellektualizálja - ami egyfajta elhárító vagy védekező mechanizmus -, vagyis igyekszik logikus érveket találni arra, hogy miért nem akar gyereket. Azt állítja például, hogy nincs meg hozzá a megfelelő anyagi háttere, pedig valójában nem erről van szó" - mondta el a szakember.

Az azonban, hogy egy nő teljes mértékig tisztában legyen a saját indítékaival, nagyon mély önismeretet kíván, figyelmeztet a pszichológus. "A mögöttes okok megértése azért fontos, mert azt követően a döntés már tudatos lesz, nem tudattalan indokok irányítják. Legtöbbször csak akkor indul el egy valódi gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy a korábbi tapasztalatainkkal együtt, esetleg azok ellenére akarunk-e gyereket, vagy sem, ha tisztába kerülünk a múltunkkal" - így Bódi Anita, aki hozzátette: nem törvényszerű, hogy ha valaki megismerte a mögöttes okokat, feldolgozta a traumákat, megváltozik a gyerekvállalással kapcsolatos véleménye. Vannak, akik a terápia után sem akarnak gyereket.

Majd meggondolod magad. Gyerek nélkül nem lesz értelme az életednek. Hogy lehetsz ennyire önző? Sok esetben ilyen és ehhez hasonló bántó megjegyzéseket kapnak a nők, akik felvállalják, hogy nem akarnak gyereket. Hogyan vértezhetik fel magukat ellenük? "Az ilyen beszólások általában azokat érintik rosszul, akik bizonytalanok a döntésüket illetően, például bűntudatuk van miatta. Ez azt jelzi, hogy még van teendőjük ezzel kapcsolatban. Amennyiben valaki teljesen letisztázta magában a választását, és tudja, miért határozott úgy, ahogy, védettebb a kritikákkal szemben" - magyarázza Bódi Anita. A szakember szerint az is segíthet a bántó megjegyzések hatékonyabb kezelésében, ha az érintett választott életútja, életcélja - ami nem az anyaság - boldoggá teszi, sok örömet okoz, energiát ad neki. Ebből ugyanis lehet merítkezni.

Egy párterapeuta úgy dolgozik, mint egy sebész

Ami a párkapcsolatot illeti: dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta szerint, bár nem az első randevún, de a nőnek érdemes már a kapcsolat elején tisztáznia a gyerekkérdést. Amennyiben ugyanis valamilyen oknál fogva csak jóval később derül fény arra, hogy nem akar gyereket, az alaposan megtépázhatja a kapcsolatot. A szakítás viszont egyáltalán nem elkerülhetetlen, szögezte le a szakember. Ha őszinte kapcsolatról van szó, és mindkét fél rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek segítségével rázós kérdésekről, témákról is nyíltan beszélhetnek, meg lehet oldani a problémát.

Mint azt Mihalec Gábor kiemelte, a párnak akkor van szakember segítségére szüksége, ha a nő döntése olyan elakadást eredményez, amit ketten már nem tudnak áthidalni. "Én ezt inkább úgy fognám fel, mint egy helyzetet, ami megmutatja, mi rejlik a felszín alatt, mennyire tudják kezelni a közös dolgaikat, milyen kihívások vannak a kapcsolatukban. Jó példa erre a koronavírus-járvány, amely alatt nagyon sok kapcsolat tönkrement. A fontos azonban az, hogy nem a pandémia miatt szakítottak az emberek, hanem azok miatt a problémák miatt, amik eddig is ott voltak, de csak a válság hatására kerültek felszínre" - mondta Mihalec Gábor.

A terápia elején jellemzően felmérik, mi állhat annak a hátterében, hogy a nő nem akar gyereket. Valóban nem szeretne vállalni, vagy csak a jelenlegi párja mellett érez így? Esetleg valamilyen trauma magyarázza a döntését? A mögöttes okok tisztázása nagyon fontos, mert kijelöli, egészen pontosan milyen irányban kell továbbhaladni. Mihalec Gábor ezután - ahogy ő fogalmaz - igyekszik "egy kis levegőt nyerni" a párnak, hogy ne azonnal kelljen szembesülniük az összes fájdalommal, és megoldaniuk a problémákat. Ha már tudnak higgadtan beszélgetni egymással, és érzelmileg kapcsolódni a másikhoz - mert gyakran fogalmuk sincs azokról az alapvető tényezőkről, amelyek a kapcsolat egészséges működtetéséhez szükségesek lennének -, újra el lehet kezdeni beszélni arról a nehézségről, ami miatt szakemberhez fordultak.

"Bizonyos értelemben úgy dolgozunk, mint a sebészek. Ha a beteg lázas, a sebész nem veheti elő a szikét, mert először stabilizálni kell a páciens állapotát. A párterápia is így működik. Átvitt értelemben először telenyomjuk vitaminokkal az embereket, hogy jobban legyenek, és tolmácsolunk kettejük között, hogy megértsék egymást. Utána pedig, ha ez működik, feltesszük a kérdést: a probléma, amivel megkerestek, még mindig probléma? Sokszor kiderül, hogy már egyáltalán nem az. Például azért, mert megszűntek azok a nézeteltérések, amik eddig közöttük feszültek, és ennek hatására a nő már szeretne gyereket vállalni a párjával. Ha pedig ugyanúgy gondolkozik a gyerekkérdésben, mint eddig, akkor lehet, hogy a férfi lesz az, aki sokkal jobban megérti a nő szempontjait, és el tudja azokat fogadni. Azt gondolom, véget értek azok az idők, amikor két embernek azért kell kitartania egymás mellett, hogy gyerekük legyen. Ma már nagyon sok olyan pár él megelégedettségben, boldogságban, akik nem vállaltak gyereket" - mutat rá Mihalec.

A párterápián alkalmazott módszerekkel kapcsolatban a szakember elmondta: nagyon szeret levelekkel dolgozni. Ha a nő döntése rossz gyerekkori élményekkel függ össze, például az apja által okozott traumával, akkor meg szokta kérni, hogy írjon egy levelet a férfinak. Fejtse ki, mi az, amiért hálás neki, amit tőle tanult, és szeretné a saját életébe is beépíteni, és arról is ejtsen szót, mivel okozott neki fájdalmat az apja. Ez borzasztóan megterhelő lehet, de miközben végigküzdi magát a kérdéseken, olyan dolgok szakadhatnak fel benne, amik segíthetnek a megértésben, feldolgozásban. Az érintettnek ezután azt is el kell képzelnie, mit mondana minderre az apja. Bár valójában nem történik meg a beszélgetés, mégis úgy épül be a tudatunkba, mintha lezajlott volna, ennek hatására pedig a párterapeuta szerint rendkívül gyógyító folyamatok mehetnek végbe.

Akkor is segíthet a levélírás, ha valaki nem teljesen biztos abban, hogy nem akar gyereket, és fél, hogy később megbánja a döntését. "Előfordult, hogy valakit arra kértem, írjon levelet a meg nem született gyerekének, és mondja el, miért nem jöhetett a világra. Ennek nagyon érdekes hatásai vannak, akár az egyik, akár a másik irányba. Lehet, hogy az érintett arra jön rá, hogy amit ő oknak gondolt, az valójában nem gátja a gyerekvállalásnak. Ha viszont a levélírásnak köszönhetően arra jut, hogy az érvei megállják a helyüket, akkor megnyugszik, és végre le tudja tenni ezt a terhet a válláról" - világított rá a párterapeuta.