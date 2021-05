Koronavírus: így indul újra a főváros kulturális élete

Múlt szombaton megnyílt a Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint a budapesti fürdők közül hat (az első lépcsőben a Széchenyi, a Gellért, a Rudas, a Lukács, a Paskál és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő). Az első hétvégén máris több mint 2 ezer látogató volt a budapesti gyógyfürdőkben - ismertette Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes. Mint mondta, a Palatinus és a Pesterzsébeti fürdő pünkösdi nyitásra készül, a Dandár fürdő, valamint a Római strand és Pünkösdfürdő pedig június elejétől fogad majd vendégeket.

Fokozatos a nyitás Budapesten. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Könyvtár, színház, múzeum, mozi

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szerdán nyitott, de megtartotta a cserepont-szolgáltatást is azok számára, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Az első napon több mint 9500 könyvet kölcsönöztek ki innen. A kutatókat, érdeklődőket a Budapesti Levéltár is fogadja már. A fővárosi színházak közül először a szabadtéri teátrumok várják a látogatókat: a Városmajori Szabadtéri Színpad június 2-án, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad június 3-án nyit. A múzeumok közül elsőként a szabadtéri Aquincumi Múzeum nyit meg a hétvégén, de fokozatosan megnyílnak a főváros galériái és kiállítóterei is. A budapesti mozik már megnyitottak.

Fókuszban a tudatosság és az elővigyázatosság

"Összességében a nyitás kapcsán elmondható, hogy a budapestiek nagyon tudatosan készültek, elővigyázatosan és a szabályokat maximálisan figyelembe véve érkeztek a kulturális helyszínekre" - mondta a főpolgármester-helyettes. Tájékoztatása szerint a mozikban egyelőre tartani lehet a nézőtéren is a szociális távolságot, de a fanatikus mozirajongók már újra elfoglalták megszokott székeiket. A vendégek beengedése során egyébként annak ellenére sem volt fennakadás, hogy a védettségi igazolvány ellenőrzése minden intézményre nagy terhet ró - hangsúlyozta.

A főváros vezetősége egyúttal arra kérte a kulturális intézmények látogatóit, hogy a beltérben zajló kulturális eseményeken viseljenek maszkot. "Tudjuk, hogy a védettséget szerzett 18 év felettiek is lehetnek hordozók, és tudjuk, hogy a harmadik hullám a gyerekeinket is veszélyezteti, és vannak, akik valamilyen egészségügyi okból nem oltathatják be magukat. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!" - zárta szavait a kultúráért is felelős főpolgármester-helyettes.

