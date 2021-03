Koronavírus: így csökkenhetnek a családok terhei

"Tudjuk, hogy a koronavírus-járvány mindenkit kihívás elé állított, a családoknak nem mindennapi megterhelést jelent a digitális oktatás. Ez többlet-erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent a gyerekeknek, a pedagógusoknak és természetesen a szülőknek is" - fogalmazott Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az érintettek azonban most is jogosultak az ingyenes internethasználatra.

h i r d e t é s