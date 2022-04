Jelek, hogy a szívünk nem működik jól

Ha ezeket a jeleket tapasztaljuk magunkon, akkor lehet, hogy nem ártana egy kivizsgálás.

Mellkasi fájdalom

Ha úgy érezzük, hogy olyan, mintha meghúzódott volna egy izom a mellkasunkban, az is utalhat kardiovaszkuláris (szív- és érrendszeri) betegségre. Nem kell feltétlenül élesnek vagy erősnek lennie a fájdalomnak, és van, hogy kisugárzik a vállba, karokba, nyakba vagy az állkapocsba. Ha a mellkasi fájdalom edzés közben, vagy után, vagy stressz hatására jelentkezik, az vérkeringési gondokat jelezhet.

Könnyen kifulladunk

Ha már a könnyebb mozgástól is kifáradunk, kifulladunk, főleg úgy, hogy ez korábban nem volt ránk jellemző, szintén nem jelent jót. Ha légzési problémáink vannak, amikor lefekszünk, az is probléma, így ilyen jellegű tüneteknél is érdemes orvoshoz fordulni.

Influenzaszerű tünetek

Kimerültség, émelygés, hideg verejték - ezek a dolgok azt jelezhetik, hogy a vérkeringésünkkel nincs rendben valami, főleg akkor, ha valamilyen testmozgás, fizikai aktivitás után jelentkeznek. A gyomorbajok is lehetnek tünetek - különösen nőknél jellemző, hogy néhány nappal a szívroham előtt gyomorrontás jeleit észlelik magukon.

Bágyadtság, folyamatos álmosság

Ez is főleg a nőkre jellemző tünet: sokan számoltak be arról, hogy a szívrohamukat megelőző héten extrém módon fáradtnak és álmosnak érezték magukat, emellett pedig alvászavaraik is voltak. A kótyagosság is tünet lehet, főleg ha olyankor érezzük, mikor fekvő vagy ülő helyzetből hirtelen felkelünk.

Forrás: rodalesorganiclife.com