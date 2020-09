Így hat a gyerekre, ha elválnak a szülők

Nem meglepő, hogy a szülők válásának a gyerek lelkiállapotára is komoly hatása van. Azt viszont talán kevesebben gondolták volna, hogy ez a hatás felnőttkorban is kimutatható változásokat eredményezhet. A Baylor Egyetem tanulmánya szerint azoknál az embereknél, akik a válást gyermekkorban élik át, felnőttkorban is alacsonyabb oxitocinszintet mértek azokhoz képest, akiknek a szülei házasok maradtak. Ez az alacsonyabb szint szerepet játszhat abban, hogy felnőttkorban nehézségekbe ütközik a kötődések kialakítása - írja a MedicalXpress.

A felnőttkorra is kihat a gyermekkorban megtapasztalt válás

Az oxitocin a hipotalamuszból érkező hormon, amelyet szerelemhormonnak is

neveznek, hiszen az agyban jutalmazásérzetet vált ki a barátaink, családunk vagy párunk közelségében. Segít megerősíteni a kapcsolatokat, ugyanis fokozza a bizalmat és csökkenti a félelemérzetet, valamint a stressz hatását.

A Journal of Comparative Psychology folyóiratban megjelent új tanulmány egy eddig kevésbé kutatott területet vizsgál meg: a felnőttkori oxitocinszintet és a gyerekkorban átélt traumák vagy élmények kapcsolatát. Korábban több tanulmány is igazolta, hogy az elvált szülők gyermekeinek nagyobb arányban voltak viselkedési zavarai, amely szintén összefüggésbe hozható az oxitocin szintjével. Ezenkívül az olyan gyermekkori traumák, mint a szülő válása vagy halála, egyértelműen növelik a serdülőkorban és felnőttkorban kialakuló depresszió és szorongás veszélyét is.

Egy gyermekkorban átélt válásnak felnőttkorban is lesz hatása.

A tanulmányt készítők olyan embereket vizsgáltak meg, akiknek a szülei még gyermekkorukban elváltak. Az eredményeiket pedig összehasonlították azokkal a résztvevőkkel, akiknek a szülei még mindig házasságban élnek. Összesen 128 felnőtt ember vett részt a tanulmányban, nekik az oxitocin szintjének mérése mellett egy kérdőívet is ki kellett tölteniük, amely a kapcsolataikról és a társas kötődésükről árulkodott. A résztvevők 27,3 százaléka élte meg gyerekkorban a szülők válását, átlagosan 9 éves korban.

Az eredmények szerint az oxitocinszintjük lényegesen alacsonyabb volt azoknak, akiknek elváltak a szülei, illetve kapcsolatokat is nehezebben alakítottak ki, mint azok, akiknél a szülői háttér stabilabb volt. Az elvált szülők gyermekei bizonytalanabbak voltak, kapcsolataikat kevésbé érezték erősnek és társaságban sem szerettek annyira lenni.