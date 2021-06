Tényleg elriasztja a szúnyogokat ez a növény?

Mitől függ, hogy kiket csípnek meg nagyobb valószínűséggel a szúnyogok? Részletek itt.

A citronella (Cymbopogon nardus) trópusi származású, alapvetően Afrika és Ázsia egyes részein őshonos fűféle. Ugyanakkor már csak azért is ismerős lehet sokak számára, mert illatanyaga számos szúnyogriasztó gyertya és fáklya fontos összetevője. Edward Walker, a Michigani Állami Egyetem entomológusa a prevention.com-nak nyilatkozva elmondta, hogy a citronella illóolaja bőrre kenve is kifejt némi rövid távú szúnyogriasztó hatást. Mindezek alapján talán joggal remélhetnénk, hogy maga a növény jelenléte is képes lehet elrettenteni a kellemetlenkedő rovarokat, azaz elegendő, ha ültetünk belőle a kertbe, és máris nyugodtan tölthetjük a fülledt nyári estéket odakint.

A citronella önmagában nem elegendő a szúnyogok távoltartásához. Fotó: Getty Images

Nem elég növényeket ültetni a szúnyogok ellen

Az igazság azonban közel sem ennyire kecsegtető Walker szerint, aki nem javasolja, hogy kizárólag a citronellára támaszkodjunk, ha a szúnyogok elleni küzdelemről van szó. "Önmagában nem elég a szúnyogok távoltartásához, ha csupán ültetünk néhány növényt a környezetünkbe, hacsak nem igazán nagy léptékben tesszük ezt" - mutatott rá Roberto M. Pereira, a Floridai Egyetem entomológus kutatója. Magyarán aligha szabadulhatunk meg ilyen egyszerűen a vérszívó rovaroktól, feltéve, hogy nincs egy komplett citronellamező a hátsó kertünkben.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a citronella teljes mértékig hatástalan lenne. Pereira hangsúlyozta ugyanis, hogy a citronella illata valóban elriasztja a szúnyogokat, de ehhez sokkal koncentráltabban kell alkalmazni - például egy gyertyában. Mint arra Stan Cope entomológus, az Amerikai Szúnyogirtó Szövetség (AMCA) korábbi elnöke a sciencealert.com cikkében felhívta a figyelmet, egyes növényekben megtalálhatóak olyan olyan illóolajok, amelyek taszítják a rovarokat, ezek hatását viszont csupán a levelek összemorzsolásával vagy elégetésével tudjuk előhívni.

Hogyan szabadulhatunk meg a szúnyogoktól?

A citronella tehát ékes kiegészítője lehet a kertnek, de ennél többre ne számítsunk tőle. Ahhoz, hogy elejét vehessük a szúnyogcsípéseknek, egyéb módszerekhez kell folyamodnunk. A prevention.com által megkérdezett szakértők szerint ezen a téren nincsenek csodafegyverek, de a hagyományosan már bevált eszközök továbbra is segítségünkre lehetnek. Az egyik legfontosabb lépés, hogy amennyire ez lehetséges, szabaduljunk meg az állóvizektől a közvetlen környezetünkben, mivel ideális környezetet biztosítanak a szaporodáshoz a szúnyogoknak. A szabadban tartózkodva fújjuk be bőrünket vagy ruházatunkat szúnyogriasztó spray-vel, illetve gyújtsunk magunk körül szúnyogriasztó gyertyákat, fáklyákat. Ha pedig forró nyári estéken egy ventilátort irányítunk a lábunkra, úgy fizikai akadályt is állíthatunk a jellemzően a talaj közelében repülő vérszívók előtt, mivel a berendezés által keltett áramlatokon nem tudják átverekedni magukat.