Ezért fontos, hogy a gyerek megtanuljon úszni

A fulladásos halálesetek túlnyomó többsége, mintegy kilencven százaléka a szegényebb országokban következik be. A WHO szerint a tragédiák jórészt megelőzhetők lennének. Gyakorta olyan mindennapi tevékenységek közben történnek, mint a fürdés, a vízhordás, a csónakázás vagy a horgászat, de nagy számban okolhatók szélsőséges időjárási események is, például a monszunesőzések.

Úszásoktatással sok vízbe fulladásos tragédia megelőzhető lenne a világban. Fotó: Getty Images

A leghatékonyabb ellenintézkedés az általános iskolai úszásoktatás lehetne a WHO szerint, valamint a kisebb gyermekek gondozása biztonságos környezetben, például napközi otthonokban. Ennek finanszírozása 50 szegény országban a szervezet becslései alapján 2050-ig 774 ezer gyermeket mentene meg a fulladásos haláltól. De ily módon megelőzhető lenne még 178 ezer olyan eset is, amelyeket túlélnek ugyan a gyermekek, de súlyos egészségi károsodással.