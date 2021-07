Ez a hosszú élet titka a legidősebb férfi szerint

Olykor olvashatunk tanulmányokról, kutatásokról, amikben tudósok a hosszú élet titkát keresik. Van viszont, aki tapasztalatból beszél: Emilio Flores Márquez, akit 112 évesen és 326 naposan nemrég hivatalosan is a világ legidősebb férfijává választottak - közölte a Guinness. A családja és a barátai által csak Don Millónak becézett Puerto Rico-i úr azt állítja, hogy szerinte a hosszú élet titka nem más, mint hogy szeretettel veszi körül magát, a gyűlölettől és a haragtól pedig tartózkodik.

A legfontosabb, hogy szeretettel vegyük körbe magunkat. Fotó: illusztráció, Getty Images

75 évig volt házas

A New York Post összeállítása szerint Don Millo egy cukornádtermesztő család 11 gyereke közül másodikként jött a világra 1908. augusztus 8-án. Édesapja szeretetre, jó cselekedetekre, a másokkal való osztozásra nevelte - ugyanakkor kemény munkára is. Segítenie kellett a cukornád öntözésében, rakodásában, emellett a házimunkában és kisebb testvérei gondozásában is. Később belőle is földműves lett.

Feleségével, Andrea Perezzel 75 évig élt boldog házasságban, a nő 2010-ben bekövetkezett haláláig. Négy gyerekük született, közülük ketten már elhunytak. Az idős férfinak öt unokája és öt dédunokája van.

A legidősebb nő még nála is idősebb

A világ legidősebb férfija címet Don Millo előtt egy román férfi, Dumitru Comănescu tartotta - ő 1908. november 21-én született -, de csak alig egy hónapig, ugyanis 2020. június 27-én elhunyt (111 évesen és 219 naposan). A Guinness World Records ezt követően kapott bizonyítékot arra nézve, hogy Emilio Flores Márquez tényleg a világ legidősebb férfija (három hónappal előbb született, mint Dumitru).

A legidősebb nő, és egyben a világ legidősebb embere pedig egy japán hölgy, Kane Tanaka, aki már 118 éves is elmúlt. Ő 1903. január 2-án született, és Fukuokában él.