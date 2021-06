Ebben rejlik a hosszú élet titka

Az embereket mindig is érdekelte a hosszú élet titka, nem is csoda, ha manapság is sok szakértő foglalkozik ezzel a témával. Többségük egyetért abban, hogy megfelelő életmóddal - egészséges táplálkozással, rendszeres mozgással, a dohányzás kerülésével és az alkoholbevitel csökkentésével - is sokat tehetünk azért, hogy megőrizzük egészségünket és tovább éljünk. De vajon mekkora szerepet játszhatnak ebben a gének? A WebMD cikke szerint egy olasz kutatócsoport is erre kereste a választ.

Ezek a gének felelhetnek a hosszú életért

A kutatásban 81 olyan alany vérmintáján hajtottak végre genom szekvenálást - vagyis nagyon hosszú, összefüggő DNS-szakaszok szekvenciájának meghatározását -, akik nemcsak megérték a százéves kort, de már 105 esztendősök is elmúltak. Ezt követően a kutatók fiatalabbak génállományával hasonlították össze az idősekét, különbségeket keresve. Végül arra jutottak, hogy a százéves kor felettieknek egyedi genetikai hátterük van, a testük ennek köszönhetően hatékonyan képes a DNS-javításra.

Egyedi genetikai hátterük van a száz év felettieknek. Fotó: Getty Images

A tudósok ezen kívül két gén, a COA1 és a STK17A öt gyakori változatát is azonosították. Ezek a gének szerepet játszanak az emberi sejtek egészsége, valamint a daganatos betegségek, a szívroham vagy a stroke kialakulása szempontjából fontos területeken.

Érdekes módon a kutatók szerint a száz év felettieknél ezeknek kisebb a valószínűsége. Sőt, alanyaik többsége egyedül él, ellátja magát, nincs olyan betegségük, ami gátolná őket ebben. Akik ilyen sokáig élnek, azok a szakemberek szerint általában hirtelen mennek el: többnyire néhány nap, vagy egy hét leforgása alatt. De egészen addig nem kínozza őket betegség, életük végéig teljesen egészségesek.