Ennyit drágulnak idén a nyári gyerektáborok

A 2023-as szezonban több mint 230 ezer gyermek táborozott legalább egy hétig a vakáció alatt, és az előfoglalások alapján idén is hasonlóan nagy az érdeklődés – közölte az InfoRádiónak nyilatkozva Tóth Béla, a Táborfigyelő portál vezetője. Bár a nyári szünet csak egy hónap múlva, június 24-én kezdődik, Tóth szerint szülőként érdemes nyitott szemmel figyelni a táborajánlatokat, mert a programok turnusai a korábbiakhoz képest is gyorsabban betelhetnek idén.

Kifejtette, a tematikákat illetően ezúttal is nagyon színes a kínálat. A hagyományosabb kaland-, sport-, kézműves- és nyelvi táborok mellett indulnak például foglalkozások mesterséges intelligencia, Android-alkalmazás-fejlesztés, kisfilmforgatás témában is. Sőt, még űrrakéta-építés és méhészet is szerepel a lehetőségek között. Szintén népszerűek jelenleg a katonai és lövésztáborok a gyerekek körében.

Tóth ezzel együtt felhívta a figyelmet, hogy emelkedő költségekkel kell számolnia a szülőknek. Egy napközis tábor esetében átlagos 50 ezer, az ottalvós táboroknál pedig 75-80 ezer forint kiadással érdemes tervezni. Hozzátette, az áremelkedés még így is elmarad attól a szinttől, amelyet a költségnövekedés szerinte indokolna.

