Aranyszabályok, hogy a nyaralás tényleg pihentető legyen

Új helyeket megismerni, szabadjára engedni a kreativitásunk, kimenni a szabadba, illetve időt tölteni a családunkkal és a barátainkkal mind-mind olyan élmény, amely javítja a lelki jóllétet, egyben csökkenti a stresszt – idézi a Time cikke Stephanie Prestont, a Michigani Egyetem pszichológus professzorát. Ugyanakkor mindezt nem szabad eleve adottnak venni, amikor nyaralni indulunk. Néhány szabályt érdemes betartani, hogy a kikapcsolódást semmi se ronthassa el, ezáltal valóban képesek legyünk megszabadulni a dolgos hétköznapok felgyülemlett terhétől.

Néhány apró hiba könnyen ellehetetlenítheti a feltöltődést a nyaralás során. Fotó: Getty Images

Inkább több kisebb kirándulás, mint egy hosszú

Egy-egy utazás pozitív hatása nagyjából egy hónap után már elmúlik, miután hazaértünk belőle. Ha pedig ehhez hozzávesszük, hogy az utazások megtervezése sokszor magánál a kirándulásnál is boldogabbá teheti az embert, akkor bizony érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy inkább többször mozduljunk ki otthonról, de rövid időre, mintsem egyetlen nagy vakációra tartogassuk a szabadnapjainkat az év során – tanácsolja Laurence Chan, a Columbia Egyetem pszichológusa. Hozzáteszi, ez a megközelítés az egyébként a hétköznapokban nagyon elfoglalt emberek számára is élhetőbb lehet. Egy hosszúra nyúló nyaralás során például könnyebben előfordulhat, hogy a legalaposabb előre tervezés ellenére is kénytelenek leszünk beszállni egy "kihagytatatlan" munkahelyi meetingbe vagy konferenciahívásba. A rövid utakat könnyebb úgy szervezni, hogy közben semmi se zökkentsen ki az élményből, amelyet kínálnak.

Átmenetileg kapcsold ki a telefonod

Nyilván modern világunkban ez nehéz, de igenis érdemes a nyaralás alatt olyan mélyen eldugni a telefonod a táskádba, amennyire csak lehet. Ha kell, inkább kapcsolj ki rajta minden értesítést, amely a munkához vagy a közösségi médiához fűződik. „Úgy gondolom, elszakadni a közösségi médiától általánosságban elég nehéz. Ugyanakkor a hírek állandó pörgetése könnyen szorongást válthat ki az emberből” – mutat rá dr. Paul Nestadt, a Johns Hopkins Egyetem szorongásos zavarokra specializálódott klinikája pszichiátere. Hozzáteszi, ha valaki különösen nehezen tudja letenni a telefont a kezéből, akkor érdemes lehet eleve olyan úti célt választania, ahol korlátozott az internethozzáférés. Remek választás lehet például egy sátoros kempingezés a természetben.

Tervezni jó, de csak mértékkel

Nem szerencsés, ha túlzsúfolt programot állítunk össze a nyaralásra, de éppúgy az sem jó, ha teljesen tervek nélkül indulunk el otthonról – véli Henley Vazquez, a New York-i Fora utazási iroda társalapítója. „Nyilván érezhetünk késztetést arra, hogy majd helyben kitaláljuk, mit csináljunk. Az üres napirenddel szembesülve azonban végül könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy csak a telefonunkat nézegetjük” – mondja. Vazquez szerint ökölszabályként megállhatja a helyét, hogy minden egyes napunkat csak félik táblázzuk be tervekkel a vakáció idejére. Érdemes továbbá előre összeállítani egy listát azokról az éttermekről, amelyeket szeretnénk kipróbálni, hogy ne a szálláson kelljen az utolsó pillanatban stresszelni és a telefonunkon böngészni a netes gyűjtőoldalakat, az ebéd ideális helyszíne után kutatva.

Tényleg mindent le kell fotózni?

Vazquez arra is kitér a Time-nak nyilatkozva, hogy noha nehéz lehet ellenállni annak, hogy szó szerint mindent megörökítsünk fényképen is az utazás alatt, néha mégis érdemes inkább a táskában hagyni a kamerát, telefont, és szimplán csak élvezni a pillanatot. „Úgy látom, már-már szokássá vált, hogy az utazásainkat a közösségi médiás megosztásainkon keresztül éljük meg, mintsem ott helyben” – fogalmaz Vazquez. Chan szintén egyetért azzal, hogy mindegy, milyen tevékenységet űzzünk éppen, fontos, hogy jelen legyünk benne, és ne az járjon a fejünkben, hogy hogyan lőhetnénk róla egy jó képet az Instagramra. „Ha teszel egy sétát valahol, akkor csak sétálj. Ha éppen felfedezel egy ismeretlen helyet, akkor csupán tedd ezt” – javasolja a pszichológus.

Dolgozz előre

Kontraproduktívnak hangozhat, amikor arról van szó, hogy meg szeretnénk szabadulni a munka okozta stressztől, Nestadt szerint mégis érdemes lehet a nyaralás megkezdése előtt kicsit többet dolgozni. Ellenkező esetben könnyen azzal szembesülhetünk, hogy a vakációból visszatérve hirtelen azt sem tudjuk majd, hova kapjunk, annyi feladat szakad ránk. Ennek pedig megvan az a veszélye, hogy azonnal szerte is foszlik miatta a korábbi pihenés minden pozitívuma, és újból a mókuskerékben találjuk magunkat.

A nyaralásra is rá kell készülni

Alighanem sokak számára álomnyaralásnak hangzik, amikor ki tudnak venni egy-két hét szabadságot egyben, hogy az első naptól az utolsóig csak a Balaton vagy a horvát tenger partján napozzanak. Valójában azonban sokkal célravezetőbb, ha hagyunk magunknak legalább egy-egy napot a regenerálódásra, mielőtt elutaznánk, majd mielőtt visszatérnénk a munkába. „Ha a vakáció részben arról szól, hogy pihenésre van szükséged, akkor pufferként csak egy nap meghagyása lehetőséget teremt arra, hogy a nyaralás során valóban fel tudj töltődni” – hangsúlyozza Nestadt. Preston pedig azt is hozzáteszi ehhez, hogy egy otthoni szabadnap beiktatása különösen hasznos olyankor, amikor távolabbra utazunk, és így számolnunk kell a jetlag problémájával is.

Nem mindegy, kikkel utazol el

Nyaralni, utazni mindenképpen örömteli élmény, bárkivel osszuk meg, igaz? Nos, a Time cikke szerint nem. Egy 2011-ben megjelent holland tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy a társaság nagyban meghatározza, mennyire élvezzük majd a kirándulást. Ebben a kutatásban például a résztvevők nemcsak barátokkal, párjukkal, rokonaikkal szerettek jobban vakációzni, mint a kollégáikkal, de még egyedül, egymagukban is. Mindebben részben közrejátszik, hogy igazán csak azokkal tudunk számunkra megfelelő programokat szervezni, akikkel közös az érdeklődésünk. Ellenkező esetben sok belső konfliktus forrása lehet a szabadidő beosztásának mikéntje. Éppen ezért nagyon gondosan meg kell válogatni, hogy kiket fogadunk el útitársunkként, hogy a kikapcsolódás tényleg pihentető lehessen.