Mennyit alszunk egy életen át?

Azalvásaz élet titokzatos és nagyon fontos része. Hiánya vagy megtagadása a régi időkben például kínzási módszer volt, a tudósok pedig egyértelműen kimutatták, hogy az alváshiány elbutulást, elhízást és betegségeket okoz. "Nagyon fontos, hogy ha nem alszunk eleget, azimmunrendszernem tud hatékonyan működni. Ezáltal pedig nemcsak fertőző betegségekre leszünk érzékenyebbek, de akár a rákos megbetegedésekre is, mivel a sejtosztódásban hiba keletkezik" - mondta a HáziPatika.com kérdésére dr. Hermánné Fogarassy Éva alvásterapeuta, aki szerint reális, hogy életünk egyharmadát töltjük alvással.

Életünk egyharmadát végigalusszuk

"Az általános vélekedés az, hogy az élet egyharmadát végigalusszuk. Ez úgy jön ki, hogy egy egészséges felnőtt a napjának az egyharmad részét tölti alvással. Egy gyermek ennél sokkal többet, egy idős ember pedig kevesebbet alszik, vagyis ez egy átlag. Azt is fontos tudni, hogy az alvásidő az évek múlásával egyre csökken, maga az alvás pedig szétdarabolódik. Ennek biológiai oka van, mivel az alvás a leghamarabb öregedő életfolyamatunk. A különböző szerveink és életfolyamataink nem egyszerre öregszenek, és az alvás romlása sajnos már harmincéves kor körül elindul. Ezért van, hogy az öregek kevesebbet alszanak, azt is szaggatottan" - véli a szakértő, aki szerint fontos megjegyezni, hogy az alvás, mint ösztöntevékenység egy rendkívül korán öregedő folyamat. Ezért is érdemes nagyon vigyázni rá!

Rengetegen küzdenek vissza-visszatérő álmatlansággal, ami természetesen rendkívül meg tudja keseríteni az érintettek mindennapjait. Bár a probléma hátterében számos tényező állhat, gyakran azonban egyszerű hétköznapi problémák állják útját a nyugodt pihenésnek. Tudjon meg többet az alvászavarról!

"Oda kell figyelni arra, hogy ne éljünk vissza fiatalon azzal, hogy bármikor, bárhol, bármilyen jól tudunk aludni, mert ez később megváltozhat. Leginkább azoknál marad meg hosszú távon is, akik nem éltek vissza vele, akik normális rendszerben és mindig eleget aludtak. Ezért pedig lehet is tenni" - tanácsolja az alvásterapeuta, aki szerint fontos, hogy mindenki kialakítson egy rendes alvási napirendet. "Lehetőleg mindennap ugyanabban az időben oltsunk villanyt, sötét, csendes, hűvös hálószobában aludjunk, és ha egy mód van rá, akkor nyitott ablaknál tegyük ezt. Fontosak a körülmények is, például a kényelmes matrac, vagy éppen a nem horkoló társ. Ezek mind-mind nagyon sokat számítanak.

A lényeg pedig, hogy adjuk meg magunknak a hét és fél óra tiszta alvásidő lehetőségét. Figyeljünk arra, hogy mivel másfél órás ciklusokban alszunk, az 5-6, 90 perces alvásciklus meglegyen az éjszaka folyamán, így lesz ugyanis igazán pihentető a dolog. Azoknak az embereknek, akik odafigyelnek az alvásukra, akik tiszteletben tartják ezt az életfunkciót és nem spórolni akarnak rajta, vagyis nem összevissza alszanak, a jó alvásuk idősebb korukban is sokkal tovább megmarad."

Ezért ne nyomkodja a szundigombot!

A szakemberek szerint a visszaalvásnak kifejezetten rossz hatása lehet az egészségre, és nemhogy az ember kipihenné magát ezekben a lopott pillanatokban, hanem éppen azt éri el, hogy még fáradtabban, kimerültebben kel fel. Ennek elsősorban az az oka, hogy az állandó ébresztés-visszaalvás megzavarja az alvási ciklust, a test nem tud elég mélyen visszaaludni, hiszen mire elérné a pihentető, mélyalvási szakaszt, újra megszólal a riasztás.

Az álmatlanság népbetegség. Sokféle oka és gyógymódja lehet, de első lépésként mindenképpen érdemes kipróbálni a természetes módszereket, és bevetni a gyógynövényeket.

Ráadásul nagyon gyakran nem is akkor kelt, amikor a szervezet éppen felületesebben alszik és könnyebb lenne számára az ébredés, hanem amikor arra éppen szükség van. Így az ébredést gyakran egy furcsa, félálom-állapot követi, és ha eközben valaki visszaalszik, akkor szükségtelenül sokáig "lebeghet" ebben a stádiumban. Vagyis, sem az alvás, sem pedig az ébredés nem lesz elég hatékony.