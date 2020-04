Jó-e, ha napközben alszunk?

A délutáni pihenőidő, azaz a szieszta egyes országok kultúrájába teljesen beépült, míg máshol elképzelhetetlennek tartják, holott több vizsgálat is bizonyította már a napközbeni szunyókálás pozitív hatásait.

A szundítás előnyei

A kilencvenes években, a NASA pilótáival végzett vizsgálatból például kiderült, hogy egy-egy rövid, nagyjából 25 perces szieszta aEzenkívül azt is megállapították, hogy szieszta után kevésbé érzékelhetőek rajtuk a fáradtság jelei, miközben sokkal jobb a közérzetük is, ráadásul pedig javul az érvelési és a döntéshozó képességük is.