Trükkök reggeli fáradtság ellen

Igyon egy pohár vizet!

"De a konyha olyan messze van!" - ez nem lehet kifogás. Tartson egy pohár vizet az éjjeliszekrényen, és ébredés után igya is meg! Sokan nem tudják, de akár az enyhe kiszáradás is okozhat nyomott hangulatot, lecsökkentheti az energiaszintet, sőt még a gondolkodást is befolyásolhatja. Éppen ezért tűnhetnek bizonyos feladatok sokkal nehezebbnek reggelente, mint amilyenek valójában. Tehát amint kinyitja a szemét, első feladatként hidratálja magát, meglátja majd, mennyivel megkönnyíti a továbbiakat!

A tökéletes ébresztő kiválasztása

Cserélje ki a telefonján az ébresztő hangját egyik kedvenc, pörgős slágerére! A szervezetben zenehallgatás során dopamin szabadul fel, ami jobb kedvre derít, és megkönnyíti az ébredést is. David M. Greenberg zenével foglalkozó pszichológus szerint olyan dal a legjobb választás, amely lassan kezdődik, folyamatosan épül fel, és pozitív a szövege.

Váltózuhany a gyors ébredésért

Bár sokan, miután kikászálódnak az ágyból, leginkább csak egy forró fürdőre vágynának, ez az egyik legrosszabb, amit tehetnénk. Miután kilépünk a meleg zuhany alól, testhőmérsékletünk gyorsan le is esik, amitől csak még bágyadtabbak leszünk. Ehelyett a szakértők váltózuhanyt ajánlanak: miután megmosakodott, 30 másodpercig eresszen magára olyan hideg vizet, amilyet csak el tud viselni, majd kövesse 30 másodperc forró víz, végül újabb fél perc hideg. A váltózuhany serkenti a vérkeringést, amitől ön is sokkal tettre készebbnek érzi majd magát.

"Jöjj el, napfény!"

Ahelyett, hogy még félig sötétben kezdene neki az öltözködésnek, ébredés után húzza fel a redőnyöket vagy szét a függönyöket, hogy biológiai órája is érzékelhesse: itt az ideje elkezdeni a napot.

Egy kis reggeli torna

Tudjuk, hogy sokaknak még az ágyból kimászni is nagy teljesítmény reggelente, tornára pedig gondolni sem bírnának - pedig nagyon sokat javítana a reggeli szenvedésükön. Amikor ugyanis mozgunk, sportolunk a tüdőnk és a szívünk oxigéndús vért pumpál az izmok működtetéséhez, amitől energikusabbak leszünk. Persze, nem kell teljesíthetetlen feladatokat kitűznie magának, már az is elég, ha felkelés után a napot egy 15 perces jógával kezdi.

Forrás: care2.com