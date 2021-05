Pofonegyszerű technika: így aludjunk el gyorsabban

Tényleg olyan rossz ötlet tévére elaludni? A választ cikkünkben találja.

Kevés frusztrálóbb, kellemetlenebb dolog van annál, mint amikor nem tudunk elaludni, és órákig csak hánykolódunk az ágyban, arra gondolva, hogy mindjárt itt a reggel, és mi még mindig nem szenderedtünk el. A megfelelő mennyiségű és minőségűalváskiemelten fontos testi-lelki egészségünk megőrzése szempontjából, így - mint azt a prevention.com írja - forgolódás és idegeskedés helyett érdemes inkább kipróbálni azt a technikát, amire a híres fizikoterapeuta, Doctor Jo is esküszik.

4-7-8 légzéstechnika: hogyan működik?

Egy pofonegyszerű légzéstechnikáról van szó, amelyet Doctor Jo csak úgy hív, hogy a 4-7-8 légzéstechnika. Mint azt a módszert bemutató YouTube-videójában elmondja, minden kliensének ajánlani szokta a gyakorlatot, hiszen segít a gyors, ugyanakkor nyugodt elalvásban, megakadályozva azt, hogy a fél éjszakát a plafon bámulásával vagy a bárányok számlálásával töltsük. A 4-7-8 légzéstechnika lényege, hogy 4 másodpercig beszívjuk a levegőt, 7 másodpercig bent tartjuk, majd 8 másodpercen keresztül kilélegzünk.

"A levegőt nyugodtan, finoman szívjuk be az orrunkon keresztül, úgy, ahogy normál esetben is lélegzünk, majd tartsuk bent a megfelelő ideig. A kilégzésnek viszont már erőteljesebbnek kell lennie: szorítsuk össze az ajkainkat, és próbáljunk meg olyan hangot kiadni, mintha susognánk. Ez nem könnyű, főleg úgy, hogy 8 másodpercig kell csinálni, így ne keseredjünk el, ha az első pár alkalommal nem tudjuk tökéletesen végrehajtani a feladatot. Minél többet gyakoroljuk, annál jobban sikerül majd" - sorolja a tanácsokat a szakember.

Ebben a pózban a legjobb

Doctor Jo hangsúlyozta: a gyakorlat közben feküdjünk a hátunkra, még akkor is, ha általában az oldalunkon vagy a hasunkon szeretünk aludni. Háton fekve tudunk ugyanis a leghatékonyabban dolgozni, következésképp a technika előnyeit is az említett pózban élvezhetjük ki a legnagyobb eséllyel. "Kezdetben valószínűleg csak 2-4 ismétlést bírunk majd csinálni, de ha belejövünk, már rutinszerűen fog menni, és akár 8 ismétlésig is eljuthatunk. Készüljünk fel arra, hogy az elején nehéz lesz, de egy idő után a technika valóban segíteni fog a gyorsabb elalvásban. Fontos tehát, hogy ne adjuk fel, gyakoroljunk, próbálkozzunk, és közben persze arra is figyeljünk, hogy végig betartsuk az instrukciókat" - így a fizikoterapeuta.